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Dev proje umut oldu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde hazırlanan 300 milyon dolarlık Bolaman Havzası Islah Projesi, Ordu’nun Ünye Port, Karadeniz-Akdeniz Yolu’ndan sonra devasa projeleri arasında yer alıyor. Havza bölgesinde yer alan ilçeler projenin uygulanacak olmasından dolayı geleceğe umutla bakıyor

İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin dev projeleri arasında yer alan ve Ordu'da 7 ilçeden geçerek Karadeniz'e dökülen 77 kilometrelik Bolaman Irmağı'nın uzandığı havzanın ıslah edilmesi amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi proje mutfağı tarafından hazırlanan 300 milyon dolarlık proje bölge insanını sevindirdi.

Dev proje umut oldu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde hazırlanan 300 milyon dolarlık Bolaman Havzası Islah Projesi, Ordu’nun Ünye Port, Karadeniz-Akdeniz Yolu’ndan sonra devasa projeleri arasında yer alıyor. Havza bölgesinde yer alan ilçeler projenin uygulanacak olmasından dolayı geleceğe umutla bakıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin dev projeleri arasında yer alan ve Ordu’da 7 ilçeden geçerek Karadeniz’e dökülen 77 kilometrelik Bolaman Irmağı'nın uzandığı havzanın ıslah edilmesi amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi proje mutfağı tarafından hazırlanan 300 milyon dolarlık proje bölge insanını sevindirdi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, OSKİ, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) paydaş olduğu, Dünya Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Bankası tarafından desteklenen proje Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Çamaş, kısmen Perşembe ve Ulubey ile Tokat’ın bir bölümünü kapsıyor.

Ünye Port ve KaradenizAkdeniz’den sonra en büyük proje
Bolaman havzasının susuzluk, sel, heyelan ve taşkınlar, kırsal göç gibi problemlerden arındırılarak tarım, hayvancılık, turizm ve orman unsurlarıyla zenginleştirilmesi, yöre insanına ekonomik istihdam sağlayan ve ekosistemiyle anılan bir havzaya dönüşmesi amacıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde hazırlanan 300 milyon dolarlık proje, Ordu’nun Ünye Port, KaradenizAkdeniz Yolu’ndan sonra devasa projeleri arasında yer alıyor.

“Bölgenin çehresi değişecek”
Sivil toplum kuruluşları, Bolaman Havzası Islah Projesi’nin Ordu il nüfusunun 3’te 1’i kapsayan havzanın ekonomik ve sosyal yönden gelişmesine katkıda bulunacağını açıkladı.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, “Bolaman Havzası Islah Projesi’nin çevre, turizm, göç, içmesuyu ve tarım alanında yöreye kalkınma hızı kazandıracaktır. Projenin en büyük özelliği çevre, turizm, tarım ve ekonomiksosyal yönden kalkınmayı esas almasıdır. Bütün bu sektörler konsept halinde uygulanmaya başlandığında havzanın çehresi tamamen değişecektir. Havza üzerinde bulunan tarım alanları en verimli topraklar olmasına rağmen gerektiği gibi değerlendirilemiyor, yağmur, sel, taşkın gibi doğal olaylarda çevre problemi ortaya çıkıyordu. Bu projenin uygulanmaya başlanmasıyla bu problemlerin hepsi ortadan kalkacak, bölgenin kalkınması hızlanacaktır” dedi.

“Geri dönüş hızlanacak”
Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, “Bolaman Havzası Islah Projesi Türkiye’de diğer bölgelere örnek olabilecek projelerden biridir. Bu projenin uygulanması Ordu’nun ivmesini yükseltecektir. Özellikle bölgemizin önemli sorunlarının başında gelen göç olayı azalacak hatta geri dönüş ciddi anlamda artacaktır. Hayvancılık ve tarım alanında verilecek destek ve yapılacak çalışmalar genç istihdamın artmasını sağlayacağı gibi, Fatsa ilçe ve arkasındaki bölgelerin uzun dönemden bu yana en büyük sorunları arasında yer alan içme suyu sorununu da ortadan kaldıracaktır. Açıkçası bu 7 ilçeyi kapsayan entegre proje ekonomik ve sosyal yönden kalkınmanın ana temeli olacak bir projedir. Bu projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in büyük katkısı vardır. Kendisi bir proje adamıdır ve bu projenin temelinde de o vardır. Ona bu projenin uygulanmasından dolayı bölge insanı olarak şükran borçluyuz” diye konuştu.

“Bu projeyi fırsat olarak görüyoruz”
Kabataş Ziraat Odası Başkanı Ethem Keskin, “Projenin bölgemizde uygulanacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bolaman Havzası Islah Projesini sonuna kadar destekliyorum. Özellikle çevre, turizm, tarım ve istihdam konusunda bölgemize, havzamıza önem kazandıracaktır. Bu projeyi fırsat olarak görüyoruz” açıklamasında bulundu.

“Havzada kırsal kalkınma başlayacak”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Bolaman havzasında projenin uygulanmasıyla birlikte susuzluk, sel, heyelan ve taşkınlar, kırsal göç gibi problemlerin ortadan kalkacağını söyledi. 7 yıl sürecek çalışmalarla birlikte bölgenin tarım, hayvancılık, turizm ve orman unsurlarıyla zenginleşeceğini belirten Güler, havzanın yöre insanına ekonomik istihdam sağlayan ve ekosistemiyle anılan bir havzaya dönüşeceğini kaydetti. Bu projenin ekosistem açısından bir kalkınma, yaşam kalitesini yükseltme projesi olduğuna işaret eden Başkan Güler, şöyle konuştu:
“Bu çalışma ile havza üzerinde bulunan derelerde kirlilik, evsel ve katı atık yönetiminde yetersizlik, bitkisel ve hayvansal üretimde azalma, doğa turizmi ve geleneksel turizmde planlama ve uygulama eksikliği, ormanlar başta olmak üzere doğal kaynakların kullanımında eksiklik, susuzluk, sel, heyelan ve taşkınlar, kırsal göç gibi problemler ortadan kaldırılacaktır.
Islah çalışmasıyla birlikte havza üzerindeki su kaynakları rehabilite edilecek, doğa ve çevre korunacak, havza üzerinde bulunan ilçelerin birbirlerine bağlayan yollar yenilenecek, içme suyu yetersizliğinin ortadan kaldırılması için şebeke ve alt yapı çalışması yapılacak, sel, heyelan ve taşkın olaylarının önüne geçmek için arazi rehabilite edilecek, yöre insanı ekonomik ve sosyal sorunların iyileştirilmesi için hayvancılık, tarım ve turizm gibi kırsal kalkınma projelerine yönlendirilecek. Bir anlamda, bu proje ile karşımıza ekonomik, sosyal, turizm, tarım alanlarında yeni sahalar açılacak. Bu projeyi paydaş kurumlarla bir takım bütünlüğü içerisinde gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu taşıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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