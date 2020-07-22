Başkandan çocuklara sürpriz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkandan çocuklara sürpriz

İHA

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e "Aşkın abi, şehirde gezmek ve alışveriş yapmak istiyoruz" diye sosyal medya aracılığı mesaj atan çocuklar Başkan Tören'in sürpriziyle unutulmaz bir gün yaşadı.

Başkandan çocuklara sürpriz

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’e “Aşkın abi, şehirde gezmek ve alışveriş yapmak istiyoruz” diye sosyal medya aracılığı mesaj atan çocuklar Başkan Tören’in sürpriziyle unutulmaz bir gün yaşadı.
Geçtiğimiz günlerde Oğmaca Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Tören, burada çocuklarla sohbet ederken onlarla daha sık iletişime geçmek, çocukların isteklerini kolaylıkla iletmelerini sağlamak amacıyla çocuklarla birlikte 917 yaş grubuna yönelik olarak whtshap üzerinden ‘Çocuk İletişim Hattı’ kurdu.
Kurulan grupta bir araya gelen çocuklar Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’e mesaj atarak ‘şehir merkezine gelerek alışveriş yapma' isteklerini ilettiler. Mesaja anında cevap veren Başkan Tören, çocukların isteklerini yerine getirme sözü verdi.
Başkan Tören yapılan yazışmanın ardından çocukların isteklerinin yerine getirilmesi amacıyla ekiplere talimat verdi. Bunun üzerine Oğmaca Mahallesi'ne giden ekipler çocukları evlerinden alarak şehir merkezine getirdi. Şehirde alışverişe götürülen çocuklar hem alışveriş yaptı hem de gönüllerince eğlendi.
Alışverişin ardından Altınordu Belediyesi’ni ziyaret eden çocukları makamında ağırlayan Başkan Tören, Altınordu’nun aynı zamanda çocuk dostu bir şehir olduğunu ifade ederek, “Sizin isteklerinize kayıtsız kalmıyoruz. Bu şehir aynı zamanda çocuk dostu bir şehirdir. Sizin isteklerinizi, beklentilerinizi, huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yaşamanız adına hepimiz sizin geleceğiniz için çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınordu’nun açık AVM’si
YEREL HABERLER Altınordu’nun açık AVM’si
Ordu'da vaka sayısı arttı, vali 'rehavet' uyarısı yaptı Ordu Valisi Tuncay Sonel: “İl dışından düğün ve cenazelere gelen vatandaşların bulaştırdığı pozitif vakalar nedeniyle Ordu ili genelinde artış yaşandı” “Düğün ve cenazelere zorunlu oldukça gitmeyelim. Rehavete kapılmayalım”
YEREL HABERLER Ordu'da vaka sayısı arttı, vali 'rehavet' uyarısı ...
Ordu hayvan barınağı yenilendi
YEREL HABERLER Ordu hayvan barınağı yenilendi
Ünye’de yağmur suyu hattı çalışmaları
YEREL HABERLER Ünye’de yağmur suyu hattı çalışmaları
KFMİB: “2020 yılı tahmini fındık rekoltesi 670 bin ton” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin geçen hafta Ordu’da 665 bin ton olarak açıkladığı tahmini fındık rekoltesini KFMİB 670 bin ton olarak hesapladı
YEREL HABERLER KFMİB: “2020 yılı tahmini fındık rekoltesi 670 bin ...
Düğünde maganda kurşunu ile hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Düğünde maganda kurşunu ile hayatını kaybetti
Emekli polis düğünde ateş etti, davetli öldü
YEREL HABERLER Emekli polis düğünde ateş etti, davetli öldü
Dev proje umut oldu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde hazırlanan 300 milyon dolarlık Bolaman Havzası Islah Projesi, Ordu’nun Ünye Port, Karadeniz-Akdeniz Yolu’ndan sonra devasa projeleri arasında yer alıyor. Havza bölgesinde yer alan ilçeler projenin uygulanacak olmasından dolayı geleceğe umutla bakıyor
YEREL HABERLER Dev proje umut oldu Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. ...
Karadeniz’in doğa ve mimarisini koruyan mahalle: Yeşilce Karadeniz’in dağınık yapısından uzak mimarisiyle dikkat çeken Mesudiye ilçesindeki Yeşilce Mahallesi, kırmızı çatılı ve beyaz boyalı evleriyle herkesi hayran bırakıyor Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül: “Anadolu’da harika bir destinasyon bölgesi”
YEREL HABERLER Karadeniz’in doğa ve mimarisini koruyan mahalle: ...
Düğünde maganda kurşunu ağır yaraladı
YEREL HABERLER Düğünde maganda kurşunu ağır yaraladı
MHP Ordu İl Başkanı’ndan ‘Cemal Enginyurt’ istifası
YEREL HABERLER MHP Ordu İl Başkanı’ndan ‘Cemal Enginyurt’ istifası
MHP Ordu il başkanı istifa etti
YEREL HABERLER MHP Ordu il başkanı istifa etti
Fatsa’da kırsal mahallelerin yol kalitesi artıyor
YEREL HABERLER Fatsa’da kırsal mahallelerin yol kalitesi artıyor
Ordu’da yamaç paraşütü için pist yapıldı
YEREL HABERLER Ordu’da yamaç paraşütü için pist yapıldı
Perşembe’ye su müjdesi Perşembe’nin 53 mahallesinin içme suyu sorunu kökten çözülüyor
YEREL HABERLER Perşembe’ye su müjdesi Perşembe’nin 53 mahallesinin ...
Ordu’da Süt Evi projesi büyüyor
YEREL HABERLER Ordu’da Süt Evi projesi büyüyor
Altınordu Belediyesinden ‘Kariyer Merkezi’
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesinden ‘Kariyer Merkezi’
Cemal Enginyurt: "MHP vazgeçilmez sevdamdı"
YEREL HABERLER Cemal Enginyurt: "MHP vazgeçilmez sevdamdı"
‘Arabalı Sinema” güzel bir anı bıraktı
YEREL HABERLER ‘Arabalı Sinema” güzel bir anı bıraktı
4 ilçe birleşti
YEREL HABERLER 4 ilçe birleşti
Saunada fenalaşan tiyatrocu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Saunada fenalaşan tiyatrocu hayatını kaybetti
Ordu´da 2 sokak karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu´da 2 sokak karantinaya alındı
5 yıl sonra nükseden kanseri tekrar yendi
YEREL HABERLER 5 yıl sonra nükseden kanseri tekrar yendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X