Emekli polis düğünde ateş etti, davetli öldü (3)



ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi Kutluca mevkisinde, evin bahçesinde düzenlenen düğünde havaya ateş ederek İsmail Aşık´ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan emekli polis Cengiz A., Perşembe İlçe Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde iddiaları reddeden Cengiz A.´nın, ''Havaya ateş ettim ama ben vurmadım. Orada benden başka da ateş edenler vardı'' dediği öğrenildi. Cengiz A., Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri düğünde ateşlenen tabanca ve İsmail Aşık'a isabet eden kurşunu kriminal incelemesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2020-07-22 17:02:18



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