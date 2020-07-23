4 aylık hamile genç kadın, radyasyonsuz ERCP ile taşından kurtuldu

Ordu’da 4 aylık hamile olan 25 yaşındaki Serap Emir’in safra yollarındaki bulunan ve normal koşullarda radyasyonlu ERCP yöntemiyle alınması gereken taş, bebek için risk taşıması nedeniyle nadir olarak yapılan bir teknikle radyasyonsuz şekilde çıkarıldı.

25 yaşında 4 aylık bebeğine gebe olan Serap Emir’in safra yollarında taş çıktı. Şiddetli ağrı ve sancı yapan bu taş bebek için hayati tehlike oluşturuyordu. Çünkü genç kadının safra yollarındaki taşı çıkartmak için röntgen ışınları kullanılan ERCP işlemi yapılacaktı. Ancak hastanın bebeğinin zarar görmemesi adına Medical Park Ordu Hastanesi’nde Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz tarafından röntgen ışınları kullanılmadan ERCP işlemi yapıldı. Genç anne ve bebeği sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.



İşlem 15 dakika sürdü

Gerçekleştirdiğini başarılı operasyonu anlatan Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Ekiz şunları söyledi: “25 yaşında 4 aylık bebeğine hamile olan genç hastamız bize karın ağrısı şikâyetiyle başvurdu. Dış merkezde yapılan tetkiklerinde safra kesesinde ve aynı zamanda safra yolunda da taş tespit edilmiş, bundan dolayı da hastanın sarılığı meydana gelmişti. Hasta bize safra yollarındaki taşın çıkartılması için başvurdu. Ancak normalde röntgen ışınları ile yapmış olduğumuz ERCP işlemi bu hastanın bebeği için hayati tehlike oluşturuyordu. Aynı zamanda işlemin kendi başına çocuğunu kaybettirme riski olduğu için hastaya biz bu riskleri anlattık. Röntgen ışınları bilindiği gibi özellikle gebeliğin ilk 3 ve 4 aylık dönemlerinde bebeğin gelişmekte olan organlara zarar verdiği için oldukça tehlikelidir. Biz yaptığımız işlemde, röntgen ışınları kullanmaksızın safra yollarına girdik, 15 dakika süren bu işlemle safra yollarından taşını çıkarttık, sonrasında bebekte de annesinde de herhangi bir sıkıntı olmadı. Hastamızı ve bebeğini sağlığına kavuşturarak taburcu ettik.”



“Kurşun önlük kullanılmadı”

Bu işlemin belli başlı merkezlerde yapıldığı söyleyen Doç. Dr. Fuat Ekiz, “Safra yollarından röntgen ışınları kullanılmadan ERCP işlemi uygulamak oldukça zordur. İleri merkezlerde bu işlem hem çocuğa hem anneye zarar vermeden özel ekipler eşliğinde yapılmaktadır. Bu işlemi ışınsız uygulamak bir sanattır. Hamileler için yoğun olarak ışın veya radyasyon almasına neden olabileceğinden ışınların bebekte oluşturacağı zararlardan dolayı bebeğin tahliyesi istenebilir. Bu işlem röntgen ışını kullanmadan yapılan bir işlem değil. Normalde işlem esnasında hastanın bebeğinin üzerine kurşun önlük geçirilerek yapılan işlemlerde var. Hiç kurşun önlük kullanılmaksızın yapılması, hasta ve bebeği için çok büyük bir lütuf. Röntgen ışınlarını kullanmadan hem anneye hem de bebeğe zarar vermeden taş çıkarma işlemini gerçekleştirdik. Taşı çıkartma işlemi bittikten sonra hastada dramatik bir rahatlama gördük. Ağrısından kurtuldu. Yemeğini yemeye başladı. Yaklaşık 1 haftadır şikâyetleri olan hastamız sağlığına kavuştu. Hem anneyi hem bebeği kurtarmış olmaktan dolayı oldukça mutluyuz” dedi.



“Ağrımdan bayılıyordum!”

25 yaşındaki genç anne geçirdiği sancılı dönemleri şu sözlerle anlattı:”1 haftadan beri göğsümden sırtıma vuran ağrım vardı. Sancıdan duramıyordum. İkiz bebeklerim var, onları bile elime alıp sevemiyordum. Önce başka bir merkezde Genel Cerrahi Polikliniği’ne başvurdum. Safra yollarımda taş olduğunu söyledi ve hamile olduğum için Medical Park Ordu Hastanesi Gastroenteroloji Polikliniği’ne yönlendirildim. Fuat hocam benimle yakından ilgilendi. İşlem anında yapılacak her detayı anlattı. İçim rahat şekilde bu işlemi gerçekleştirdi. Uyandığımda ağrılarım ve sancılarım bitmişti. Ağrılarımın geçmesinden çok evlatlarıma tekrar kavuştuğum için çok mutluyum. Çünkü benim bundan önce ikiz bebeklerim prematüre doğmuştu. Doğduklarında 29 haftalıklardı. Kızım 2 kiloydu ve kalp ameliyatı geçirdi. Bebeklerimden çok ayrı kaldım, aylarca yüzlerini göremedim. Bebeklerime bir camın ardından bakıp geri döndüm. Kucağıma bile alamadım. Fuat hocam beni evlatlarıma geri kavuşturdu. Taşımı benim bebeğime değdirmeden aldı. Rabb'im de hocamızın meslek hayatında ayağına taş değdirmesin.”

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