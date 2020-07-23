3. kattan düşen işçi yaralandı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Ordu’nun Ünye ilçesinde 3. kattan düşen bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cevizdere Mahallesi Ünye Devlet Hastanesi karşısında bulunan inşaatın 3. katının demir ustalığını yapan Hasan Dolu (40), dengesini kaybederek inşaattan taş zemine düştü. 112 acil servis ile hemen Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Dolu tedavi alınırken vücudunda çok sayıda kırıklar olduğu öğrenildi.

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