Ordu'da denizde hortum oluştu



Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesi açıklarında denizin üstünde oluşan hortum bir süre sonra etkisini kaybetti. Hortum nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Ünye ilçesindeki liman içinde saat 19.00 sıralarında denizde hortum oluştu. 10 dakika etkili olan hortum kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu. Hortum çevre sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Denizde teknesiyle ilerleyen ve o anları kaydeden bir vatandaşın, "Liman içinde hortumdan dolayı çok ciddi bir rüzgar var. İnşallah başımıza bir iş gelmez" demesi dikkat çekti.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN

2020-07-23 22:15:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.