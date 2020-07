AK Partili büyükşehir belediye başkanları Ordu’da Ordu’nun tanıtımına katkıda bulunmak, yapılan çalışmaları ve yatırımları değerlendirmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in davetiyle 10 büyükşehir belediye başkanı Ordu’ya geldi

Ordu’nun tanıtımına katkıda bulunmak, yapılan çalışmaları ve yatırımları değerlendirmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in davetiyle 10 büyükşehir belediye başkanı Ordu’ya geldi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden seçilen 14 büyükşehir belediye başkanından 11’i Ordu’da bir araya geldi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in ev sahipliğindeki buluşmaya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel de katıldı. İki gün boyunca Ordu’nun tarihi ve turistik bölgelerini gezen belediye başkanları, keyifli bir hafta sonu geçirdiler.



“Ciddi bir bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptık”

Yazı ayrı, kışı ayrı bir yer olan Ordu’yu tüm dostlarına tavsiye edeceğini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Ordu Karadeniz’in önemli şehirlerinden bir tanesi. Yapılan yatırımlarla Ordu’nun bir çekim merkezi olduğunu gördüm ve yapılacaklarla da çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Yazı ayrı, kışı ayrı bir yer olan Ordu’yu tüm dostlarıma da tavsiye edeceğim. AK Partili Belediye Başkanlarımızla bir araya gelerek ciddi bir bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptık. Hilmi Başkanımıza ve ekibine misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Ordu’nun müthiş bir doğası var”

Ordu’nun nitelikli projelerle çok güzel hizmetlere sahip olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Ordu’yu çocukluğumdan beri bilen birisiyim. Ordu’nun müthiş bir doğası var. Ordu’nun insanı gibi cesur duran ve mücadeleci bir coğrafyası var. Hilmi Bey partimizin kurucularından. Ülkemize çok yararlı işlerde bulunmuş bir kişi. Şimdi de Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak nitelikli projelerle çok güzel hizmetlere vesile oluyor. Bu toplantıda çalışmalarımızı paylaşmak, değerlendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Ordu’dayız” diye konuştu.



“Hilmi Güler’in icra ve sonuç alma yeteneği tartışılmaz”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in tecrübelerinden yararlandıklarını aktaran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Hilmi Başkanımızın daveti üzerine Ordu’ya geldik. Hilmi Başkanımızın çalışmalarını çok beğendik. Kendisinin icra ve sonuç almada yeteneği tartışılmaz. Son 30 yıllık siyasi tarihe imzasını atmış ve birçok yapılmış güzel işte kendi emeği var. Diğer büyükşehir belediye başkanlarımızla birlikte Hilmi Başkanımızın tecrübelerinden yararlandık” şeklinde konuştu.



“Tecrübelerini Ordu’nun hizmetine yansıtacaktır”

Ordu’nun gelecek günlerde iyi hizmetlerle tanınmış bir şehir olacağını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Geçtiğimiz günlerde Ankara’da yapılan bir toplantıda büyükşehir belediye başkanları olarak şehirlerimizde sırayla toplantı yapma kararı aldık. Bu kararın da ilki Ordu’da gerçekleştirildi. Başkanımız burada yoğun bir çalışma içerisinde. Çalışmalarının bir kısmını da görmek nasip oldu. Çalışmalar hakikaten titizlikle yürütülen projeler. Doğanın ve yeşilin korunması noktasında güzel işler yapılmış. Hilmi Başkanımızın geçmişte yaptığı bakanlık tecrübelerini Ordu’nun hizmetine yansıtacağına inanıyorum. Ordu gelecek günlerde çok daha iyi hizmetlerle tanışmış, güzel ve şirin bir ilimiz olmaya devam edecektir” dedi.



“Ordu farklı bir güzellik kazanmış”

Mehmet Hilmi Güler’in Ordu için bir şans olduğunu söyleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şöyle konuştu:

“Hilmi Başkanımızla birlikte Ordu çok daha farklı bir güzellik kazanmış. Ordu için tecrübeli bir bakanın seçilmiş olmasının bir şans olduğunu düşünüyorum. Biz de Ordu’ya gelerek Hilmi Başkanımızın tecrübelerinden faydalanıyoruz. Yurdumuzun her bir köşesi ayrı bir zenginlik ve farklılıkta. Ordu’ya geldiğimde cennetten bir yere gelmiş gibi hissettim.”



“Ordu’ya değer katan projelere imza atılmış”

Ordu’nun doğal güzelliklerine hayran kaldığını dile getiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “AK Partili büyükşehir belediye başkanları olarak bizleri Ordu’ya davet eden Hilmi Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ordu her geçen gün güzelleşen bir şehir. Bu anlamda şehre Hilmi Başkanın dokunuşlarının olduğu belli oluyor. Hilmi Başkanımız sadece yapmak için değil, çalışmalarla Ordu’ya değer de katacak projelere imza atmış. Kendi içimizde bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı ve çözüm bulma amacıyla bir araya geldik. Ordu’nun denizine, yeşiline hayran kaldım” şeklinde konuştu.



“Ordu’yu iyi bir gelecek bekliyor”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in Ordu’nun markalaşması adına önemli işler yürüttüğünü belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ordu muhteşem bir coğrafyaya sahip bir şehir. Hilmi Bey AK Partinin önemli isimlerinden biri. Ordu’ya çok şey kattığına şahit olduk. Ordu’nun markalaşması adına çok önemli çalışmalar yürütüyor. İnşallah yaptığı çalışmalara Ordu’yu iyi bir gelecek bekliyor. Özellikle şehrin ekonomisine katkı sunacak önemli çalışmalara imza atmış” ifadelerini kullandı.



“Ordu harika bir şehir”

Ordu’nun keyif amaçlı gelinip, tatil yapılacak bir şehir olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Ordu çok harika bir şehir. Adeta burası cennetten bir köşe, fındığınız cennetten bir çiçek. Hilmi Başkanımız burayı her geçen gün daha güzelleştirecek çalışmalara imza atıyor. Keyif amaçlı gelinip, tatil yapılacak bir şehir. Orduluların bu şehirle gurur duymaları gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.



“Bilgi paylaşımı yaptık”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ve ekibine teşekkür eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Ordu ülkemizin en şirin illerinden birisi. Bugün burada AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla bilgi paylaşmak amacıyla bir araya geldik. Birlikte neler yapabiliriz, nasıl birbirimize destek olabiliriz gibi konuları değerlendirdik. Hilmi Başkanımıza ve ekibine misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.



“Ordu’nun çehresi değişiyor”

Ordu’nun çehresinin değiştiğini söyleyen Ordu Valisi Tuncay Sonel, “Bu toplantı Ordu için önemli bir toplantı. Belediye Başkanı arkadaşlarımız Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in daveti üzerine Ordu’ya geldiler. Biz de kendilerini ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu program fikir alışverişi ve Ordu’muzun tanıtımı açısından oldukça önemli. Gelen misafirlerimiz Ordu’yu hem denizden hem de karadan görme fırsatı yakaladılar. Ordu denizi, yaylaları, şelaleleri, gölleriyle ve misafirperver insan yapısıyla görülmeye değer bir şehir. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın da çok önemli çalışmaları var. Ordu’nun çehresi değişiyor. Ben inanıyorum ki bütün değerleriyle birlikte Ordu, daha da yükselecek” diye konuştu.



“Dört dörtlük bir toplantı oldu”

Toplantı için Ordu’ya gelen misafirlerin Ordu’ya hayran kaldığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise, “Belediye başkanlarımıza Ordumuzun güzelliklerini tanıtma imkânı bulduk. Kendileri de yaptığımız çalışmaları çok beğendiler. Aynı zamanda belediye başkanı arkadaşlarımızla deneyimlerimizi, tecrübelerimizi paylaşma ortamı doğdu. Yaptığımız çalışmaları mukayese ettik. Bu toplantıdan Ordu’nun da çok güzel kazanımları olacak. Halkımızın sıcak ilgisi de gelen misafirlerimizin çok hoşuna gitti. Dolayısıyla halkıyla, şehriyle, doğasıyla çok güzel bir Ordu ortaya çıktı. Sonuç olarak dört dörtlük bir toplantı oldu” şeklinde konuştu.

