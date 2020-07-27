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Düğünde maganda kurşunuyla ölümde, zanlının serbest kalmasına tepki

DHA

Düğünde maganda kurşunuyla ölümde, zanlının serbest kalmasına tepki


Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE, (Ordu), (DHA) ORDU´nun Perşembe ilçesinde bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde havaya ateş ederek İsmail Aşık´ı (59) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan emekli polis Cengiz A.´nın serbest bırakılması tepkilere yol açtı. Kardeşinin vurulduğu sırada Cengiz A.´dan başka havaya ateş eden şüphelinin olmadığını belirten Yaşar Aşık, "Benim ağabeyim toprağın altında yatarken, bu adamın dışarıda gezmesi bizim gururumuza dokunuyor" dedi.
Olay, salı günü saat 19.30 sularında Perşembe ilçesine bağlı Kutluca Mahallesi Aşağı Kovancı Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre, bir evin bahçesinde düzenlenen düğüne katılan emekli polis Cengiz A., havaya rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, davetlilerden İsmail Aşık'ın başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Aşık'a ilk müdahaleyi, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaptı. Ağır yaralı olarak Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aşık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Olay sonrası gözaltına alınan Cengiz A., Perşembe İlçe Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde iddiaları reddeden Cengiz A.´nın, ''Havaya ateş ettim ama ben vurmadım. Orada benden başka da ateş edenler vardı'' dediği öğrenildi. Cengiz A., Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düğünün yapıldığı sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulan jandarma ekipleri, düğünde ateşlenen tabanca ve İsmail Aşık'a isabet eden kurşunu kriminal incelemesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. 
AİLE TEPKİLİ 
Cengiz A.´nın serbest bırakılmasına İsmail Aşık´ın ailesi tepki gösterdi. İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığına seslenen Aşık´ın yakınları, şüphelinin tutuklu yargılanmasını istiyor. İsmail Aşık´ın kardeşi Yaşar Aşık (50),kardeşinin vurulduğu sırada Cengiz A.´dan başka havaya ateş eden şüphelinin olmadığını belirterek "Benim ağabeyim toprağın altında yatarken, bu adamın dışarıda gezmesi bizim gururumuza dokunuyor. Bir an önce suçu tespit edilerek tutuklanmasını istiyorum. Ondan başka ateş edenler varmış ama vurulduğu esnada sadece üç el mermi çıkıyor. Görgü tanıkları da bu yönde ifade veriyor ama hala tutuklanmıyor. Biz adalet istiyoruz. Suçlu hala elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor" dedi.
`EŞİMİN KANI YERDE KALMASIN´
İsmail Aşık´ın eşi Melek Aşık (51) ise "Bu adam tutuklansın, cezaevine girsin. Devletimiz polislerin eline neden silah veriyor; vatandaşı korumak için, bir ocağa ateş düşürmek için değil. Bir çocuğu yetim bırakmak için değil" ifadelerinde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK
2020-07-27 16:08:29

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