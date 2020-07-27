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Yokuş aşağı sürüklenen otomobil, farklı bir otomobile çarparak durdu

İHA

Ordu'nun Kumru ilçesinde yokuş aşağı sürüklenen bir otomobilin farklı bir otomobile çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Yokuş aşağı sürüklenen otomobil, farklı bir otomobile çarparak durdu

Ordu’nun Kumru ilçesinde yokuş aşağı sürüklenen bir otomobilin farklı bir otomobile çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el freni boşaldığı düşünülen 34 FJ 0684 plakalı otomobil, içerisinde sürücüsü olmadan yokuştan aşağı hareket ederek park halindeki 52 BR 100 plakalı farklı bir otomobile çarptı. Kaza sonrasında araçlarda maddi hasar oluştu. Yokuş aşağı sürüklenen aracın yayalara çarpmadan durabilmesi teselli olurken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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