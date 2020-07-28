Ordu’da haftalık trafik bilançosu: 1 ölü, 42 yaralı

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"Daha dün gibi..."

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Ordu’da son bir haftada meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

İl geneli polis sorumluluk bölgesinde 2026 Temmuz tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 31 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 56 araç sürücüsüne modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 24 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 197 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 806 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 83 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 15 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 29 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı. Denetimlerde 89 araç trafikte men edilirken 31 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

Öte yandan 2026 Temmuz tarihleri arasında 1 ölümlü, 29 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı.

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