Fındık fiyatı, üreticileri sevindirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındık fiyatı, üreticileri sevindirdi

DHA

Fındık fiyatı, üreticileri sevindirdi


Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan´ın, Giresun kalite fındık 22,5 TL, levant kalite fındığın 22 TL´den alınacağını açıklaması, üreticileri memnun etti. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, "Eğer üretici ürününe sahip çıkarsa serbest piyasada fındık hak ettiği değeri bulacak. Belki de hiç kimsenin aklına gelmeyecek fiyat oluşacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın, Giresun kalite fındığın 22,5 TL, levant kalite fındığın 22 TL´den alınacağını açıklaması fındık üreticilerini sevindirdi. Üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi´nin (TMO) devrede olduğunu belirterek, fiyatın erken açıklanmasının da sevindirici olduğunu söyledi.
Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, üretici bahçeye girmeden önce fiyatın açıklanmasının önemli olduğunu belirterek, "Biz üreticiler olarak fındık fiyatını 24 TL diye talep etmiştik. En son TMO´nun sattığı 22 bin ton olan fındığın fiyatıydı. Böyle bir talebimiz vardı. Zannediyorum yetkililer değerlendirdiler. Ordu kalite fındığı 22 TL, Giresun kalite fındığı 22,5 TL olarak açıklandı. Ben bu fiyatın bir nebze düşük olsa da üreticiyi memnun edecek fiyat olduğunu düşünüyorum. Yetkililerden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan üreticilere vermiş oldukları destek için hakikaten çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
`ÜRETİCİ BUNDAN SONRA ÜRÜNÜNE SAHİP ÇIKMALI´
Üreticilere uyarılarda da bulunan Akça, "Bu fiyatla üreticimizin fındığına kendinin sahip çıkması gerekiyor. Eğer fındığına üretici kendi sahip çıkar, ihtiyacı kadar fındığı pazara indirir, ihtiyacı olmayan fındığı emanete bırakmazsa ben umut ediyorum ki serbest piyasada bu sene fındık TMO´nun fiyatlarını geçecektir diye düşünüyorum. Talep çok olunca serbest piyasada da ister istemez fındık fiyatları yükselecektir. Burada en önemli iş artık üreticinin kendisine düşüyor. Hükümet yetkilileri, sayın cumhurbaşkanımız gerekeni yapmıştır. Hasattan önce fındık fiyatını açıklamıştır. TMO´nun sezonun başından sonuna kadar piyasada olacağını açıklamıştır. Hakikaten bu bizim için iki önemli kriterdir. Dolayısıyla bundan sonraki bütün eylemler üreticinin kendi inisiyatifindedir. Eğer üretici ürününe sahip çıkarsa serbest piyasada fındık hak ettiği değeri bulacak. Belki de hiç kimsenin aklına gelmeyecek fiyat oluşacaktır" ifadelerinde bulundu.
`BU FİYAT İYİ OLDU´
Fındık üreticisi Turgut Çelebi, açıklanan fındık fiyatından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Şu anki duruma göre fındık çok maliyetli oluyor. Gübresi, ilacı, işçi masrafı var. Serbest piyasada açıklanan fiyatın üzerinde giderse, vatandaşlar beş on kuruş para elde edebilir ama aşağıya düşerse vatandaş zarara girer. Bu fiyat iyi oldu. Çünkü piyasa zaten 24-25 TL arasındaydı. Bu sene 4 ile 4,5 TL arasında bir artış oldu. İnşallah fiyatlar 25-26 TL olabilir" diye konuştu.
`FİYATTAN MEMNUNUM´
Selahattin Akça ise, "Allah razı olsun Tayyip Erdoğan´dan. Fındığımıza iyi fiyat verdi. Fiyattan memnunum. Daha önceki dönemlerde az bir fiyat verilmişti. Bu sene de fiyat erken açıklandı. Vatandaşlarda hesabını kitabını ona göre yapar" dedi.
`FİYAT BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE OLDU´
Selahhattin Yıldız da, "Ben bu sezon fiyat 18-19 TL olur diye bekliyordum. Fakat daha üstünde bir fiyat açıklandı. Bu da iyi oldu.  Zaten piyasada fazla fındık yok. 25-26 TL´ye gider bu fındık. TMO randıman başına 1 lira verecek. Hesapladığımızda fındık 23 TL´ye tekabül ediyor" ifadelerinde bulundu.
İbrahim Kurucu da, "Bu kadar bir fiyat beklemiyorduk. 18-19 TL fiyat bekliyorduk. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu. DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2020-07-28 13:11:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kybele çikolata raflarda
YEREL HABERLER Kybele çikolata raflarda
'Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER 'Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde sona yaklaşıldı
Altınordu Belediyesi, araç parkını genişletiyor
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi, araç parkını genişletiyor
Ordu’da haftalık trafik bilançosu: 1 ölü, 42 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da haftalık trafik bilançosu: 1 ölü, 42 yaralı
Ordulu üreticiler fındık fiyatlarından memnun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı fındık fiyatları üreticileri mutlu etti
YEREL HABERLER Ordulu üreticiler fındık fiyatlarından ...
Ordu’da Kurban Bayramı öncesi denetimler arttı
YEREL HABERLER Ordu’da Kurban Bayramı öncesi denetimler arttı
Yokuş aşağı sürüklenen otomobil, farklı bir otomobile çarparak durdu
YEREL HABERLER Yokuş aşağı sürüklenen otomobil, farklı bir otomobile ...
Düğünde maganda kurşunuyla ölümde, zanlının serbest kalmasına tepki
YEREL HABERLER Düğünde maganda kurşunuyla ölümde, zanlının serbest ...
Kurban pazarlarında korona virüsü sessizliği Besiciler, virüsün bahane edilerek, insanların kurban kesmediğini belirtti
YEREL HABERLER Kurban pazarlarında korona virüsü ...
Asfalt ekiplerini davul-zurna ile karşıladılar
YEREL HABERLER Asfalt ekiplerini davul-zurna ile karşıladılar
Ordu'da bir mahalle karantinya alındı
YEREL HABERLER Ordu'da bir mahalle karantinya alındı
Pazarcı esnafı Ünye Belediyesini protesto edip tezgah açmadı
YEREL HABERLER Pazarcı esnafı Ünye Belediyesini protesto edip tezgah ...
AK Partili büyükşehir belediye başkanları Ordu’da Ordu’nun tanıtımına katkıda bulunmak, yapılan çalışmaları ve yatırımları değerlendirmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in davetiyle 10 büyükşehir belediye başkanı Ordu’ya geldi
YEREL HABERLER AK Partili büyükşehir belediye başkanları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X