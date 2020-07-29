Ordu Ticaret Borsası: “Fındık fiyatı sevindirdi” Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman: “Üretici, tüccar ve sanayicilerle ihracatçılar adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz”

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, 2020 yılı fındık fiyatının sevindirici olduğunu söyledi.

Kahraman, yaptığı açıklamada, fındık fiyatının levant kalite için 22 TL, Giresun Tombul Kabuklu için 22,50 TL olması ve TMO’nun peşin ödeme ile fındık alımı yapacak olmasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

Bu güzel haber için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a üretici, tüccar ve sanayicilerle ihracatçılar adına teşekkür eden Kahraman, “İçinde bulunduğumuz şartlar gözetilerek başlangıç fiyatı niteliğindeki bu fiyatın sezon içinde serbest piyasada karşılığını tam anlamıyla bulacağını yaşayarak tecrübe ettik. İş yine üreticilerimize düşmektedir. Ürünlerinin kalitesine çok dikkat edip, paniğe kapılmadan ve ihtiyaç kadar pazara indirmeleriyle ürünümüz değerini koruyacaktır” dedi.

Kahraman, “Şuna hiç şüphe yok ki; merkezi otoritenin bu işe el atmış olması, yakinen ve dikkatle takip etmesi piyasa aktörlerinin de disipline olmasına vesile olmuştur, olmaktadır, olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu yönden de teşekkür etmeyi borç biliriz. Fiyat istikrarını tesis edip sürekli kılacak unsurlardan birinin de verimlilik ve kalite olduğuna vurgu yaparak yeni sezonun başta üreticilerimiz olmak üzere her kesime bir kere daha hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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