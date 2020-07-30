Taze fındık tezgaha indi Fındık üreticisi yollarda tezgah açtı

Ordulu üreticiler Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurdukları tezgahlarda yaş fındık satıyorlar.

Ordu’da fındık hasat sezonu öncesinde bazı üreticiler topladıkları yaş fındığı yol kenarında kurdukları tezgahlarda kilosu 25 TL’den müşterilere sunuyor. Tezgah üzerine dalından topladıkları yaş fındığı koyan üreticiler, genellikle gurbetçiler ve turistlere satış yaptıklarını belirtti. Kara yolu kenarına yıllardır tezgah açtığını belirten üreticilerden Osman Gözütok yaptığı açıklamada, fındık hasat sezonu öncesi kendi bahçelerinden yaş fındığı toplayarak satışa çıkardıklarını söyledi.

Gözütok, "Bu nedenle her sezon başlamadan önce bahçelerimizden yaş fındığı toplayarak kara yolu kenarında tezgah açıyoruz. Genellikle gurbetten gelen vatandaşlarımız yaş fındığı tercih ediyor. Temmuz ayının başından bu yana başladığımız satışlardan iyi bir gelir elde ettik. Yaş fındığı kuru halinden çok seven de var. Bu nedenle fındığın bu hali de çok ilgi görüyor. Müşterilerimiz gelip bizlerden en az 5 kilo fındık alıyor. Böylelikle fındığında tanıtımını bir şekilde yapmış oluyoruz" dedi.

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