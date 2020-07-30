Taze fındık tezgaha indi Fındık üreticisi yollarda tezgah açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taze fındık tezgaha indi Fındık üreticisi yollarda tezgah açtı

İHA

Ordulu üreticiler Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurdukları tezgahlarda yaş fındık satıyorlar.

Taze fındık tezgaha indi Fındık üreticisi yollarda tezgah açtı

Ordulu üreticiler Karadeniz Sahil Yolu kenarlarında kurdukları tezgahlarda yaş fındık satıyorlar.
Ordu’da fındık hasat sezonu öncesinde bazı üreticiler topladıkları yaş fındığı yol kenarında kurdukları tezgahlarda kilosu 25 TL’den müşterilere sunuyor. Tezgah üzerine dalından topladıkları yaş fındığı koyan üreticiler, genellikle gurbetçiler ve turistlere satış yaptıklarını belirtti. Kara yolu kenarına yıllardır tezgah açtığını belirten üreticilerden Osman Gözütok yaptığı açıklamada, fındık hasat sezonu öncesi kendi bahçelerinden yaş fındığı toplayarak satışa çıkardıklarını söyledi.
Gözütok, "Bu nedenle her sezon başlamadan önce bahçelerimizden yaş fındığı toplayarak kara yolu kenarında tezgah açıyoruz. Genellikle gurbetten gelen vatandaşlarımız yaş fındığı tercih ediyor. Temmuz ayının başından bu yana başladığımız satışlardan iyi bir gelir elde ettik. Yaş fındığı kuru halinden çok seven de var. Bu nedenle fındığın bu hali de çok ilgi görüyor. Müşterilerimiz gelip bizlerden en az 5 kilo fındık alıyor. Böylelikle fındığında tanıtımını bir şekilde yapmış oluyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fatsa’da bekçiler için sertifika töreni Kaymakam Yaran: "Vatandaş memnuniyeti her şeyden çok önemli^"
YEREL HABERLER Fatsa’da bekçiler için sertifika töreni Kaymakam ...
OSKİ bayramda görev başında
YEREL HABERLER OSKİ bayramda görev başında
OTSO fındık fiyatından memnun OTSO Başkanı Servet Şahin: “Fındık hak ettiği değere kavuşuyor”
YEREL HABERLER OTSO fındık fiyatından memnun OTSO Başkanı Servet ...
Başkan Tören, temizlik işçileriyle makamında kahvaltı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Tören, temizlik işçileriyle makamında kahvaltı ...
Vali Sonel'den asker annesine sürpriz
YEREL HABERLER Vali Sonel'den asker annesine sürpriz
Ordu Ticaret Borsası: “Fındık fiyatı sevindirdi” Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman: “Üretici, tüccar ve sanayicilerle ihracatçılar adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz”
YEREL HABERLER Ordu Ticaret Borsası: “Fındık fiyatı sevindirdi” Ordu ...
İki haftadır kayıp zihinsel engelli, fındık bahçesinde bulundu
YEREL HABERLER İki haftadır kayıp zihinsel engelli, fındık ...
15 gündür kayıp olan şahıs sağ bulundu
YEREL HABERLER 15 gündür kayıp olan şahıs sağ bulundu
Fındık fiyatı, üreticileri sevindirdi
YEREL HABERLER Fındık fiyatı, üreticileri sevindirdi
Kybele çikolata raflarda
YEREL HABERLER Kybele çikolata raflarda
'Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER 'Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde sona yaklaşıldı
Altınordu Belediyesi, araç parkını genişletiyor
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi, araç parkını genişletiyor
Ordu’da haftalık trafik bilançosu: 1 ölü, 42 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da haftalık trafik bilançosu: 1 ölü, 42 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X