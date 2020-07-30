METİP, Kaymakam Yaran'nın takibinde

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi(METİP) kapsamında Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran alanda kalan aileleri ziyaret etti.

Kaymakam Yaran, mevsimlik işçilerin bulunduğu Saraytepe Mahallesi'ndeki konaklama yerini ziyaret ederek burada METİP kapsamında fındık işçilerini beraberindekilerle ziyaret ederek ailelerin sorun ve isteklerini dinledi.

Kaymakam Yaran burada yaptığı konuşmada, "İlçemize bilindiği üzere, mevsimlik tarım işçileri geldi. Doğu ve Güneydoğu'dan gelen işçiler burada 2 ay kalıyorlar. Bizler de onları burada ziyaret edip istek ve taleplerini dinledik. Burada görevlendirdiğimiz ekiplerce kontrolleri sağlanıyor” dedi.

Yaran, konaklama alanında verilen sağlık hizmeti hakkında sağlık çalışanlarından bilgi alarak, vatandaşlardan korona virüs (Kovid19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymalarını, maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı ve temizlik konusuna bu süreçte daha fazla özen göstermelerini istedi.

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