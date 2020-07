İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Trafikte can kayıplarında azalma oldu

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, denetimlerle birlikte ülke genelinde trafik kazalarının düştüğünü belirterek, "2015'ten 2019 yılına kadar can kayıplarında önemli düşüşler elde ettik. Yüzde 27'lik gibi trafikte can kayıplarında azalma oldu. Bu önemli bir rakam" dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Ordu´da da Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimleri artırıldı. Kentte farklı noktalarda yapılan denetimlerde sürücüler kurallara uymaları konusunda uyarılıyor. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da ilde gerçekleştirilen trafik denetimlerini inceledi. Araç sürücüleriyle sohbet eden Çataklı, hız kurallarına uyulması, şerit ihlali yapılmaması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Çataklı, sürücülere çikolata ikramında da bulundu.

`KAZALARIN YÜZDE 9O´I İNSAN KAYNAKLI´

Trafik denetiminin ardından açıklamalarda bulunan Çataklı, yolların iyileştiğini, insanların ekonomik olarak daha iyi olduğunu ve bunun için de daha güvenli araçlara bindiklerini söyledi. Yapılan araştırmalarda kazaların yüzde 90´ının insan faktöründen kaynaklandığını ifade eden Çataklı, "Bu çerçevede hem aile hem çocuklardan destek alarak bu farkındalığı artırmaya çalıştık. Bu gayretlerin sonucunda 2015'ten 2019 yılına kadar can kayıplarında önemli düşüşler elde ettik. Yüzde 27'lik gibi trafikte can kayıplarında azalma oldu. Bu önemli bir rakam" diye konuştu. Tüm personelle yollarda olacaklarını kaydeden Çataklı, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı'nda bir hareketlilik var. Bu hareketliliğin kazalara yansımaması için bu yedi günlük süreçte, 29 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arası için yoğun tedbirler aldık. Yaklaşık 162 bin personelimizi bütün ülkemizde görevlendirdik. Hava araçları dronlar da dahil olmak üzere bütün teknik imkanlarımızı ve kapasitelerimizi bunun için kullanıyoruz. Biz bütün personelimizle yollarda olacağız."

`ŞERİT İHLALLERİ SON DÖNEMDE ARTTI´

Özellikle sürücüleri şerit ihlalleri konusunda uyaran Çataklı, şerit ihlallerinin son dönemde arttığına işaret ederek, "Özellikle şerit değiştirirken, sinyal verme hadisesinde ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. Bu konuda farkındalık oluşması anlamında basın mensubu arkadaşlarımızda da destek bekliyoruz" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2020-07-30 14:45:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.