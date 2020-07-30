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Vali Sonel'den korona virüs uyarısı: “Bu hayata alışalım” Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Artık bu hayata alışalım. Maskemizi takalım, sosyal mesafemize dikkat edelim”

İHA

Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşların Kurban Bayramı boyunca korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymalarını istedi.

Vali Sonel'den korona virüs uyarısı: “Bu hayata alışalım” Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Artık bu hayata alışalım. Maskemizi takalım, sosyal mesafemize dikkat edelim”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşların Kurban Bayramı boyunca korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymalarını istedi.
Korona virüs (Kovid19) salgınının tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye ve Ordu’da da artış gösterdiğine dikkat çeken Vali Sonel, vatandaşlara çağrıda bulunarak, belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uymalarını istedi. Özellikle Kurban Bayramı boyunca toplu bayramlaşma, öpme ve sarılma gibi geleneklerden uzak durulması gerektiğine önemle değinen Vali Sonel, selamlaşmanın mesafeli yapılması gerektiğine vurgu yaptı.
Vali Sonel, “Bahçelerde, parklarda, çarşıda lütfen Allah rızası için tekrar tekrar söylüyorum, bu hayata alışalım. Maskemizi takalım, sosyal mesafemize dikkat edelim, temizliğimize dikkat edelim. Tüm vatandaşlarımıza hassaten rica ediyoruz. Düğünlerde gelin ve damada hediyelerimizi gönderelim ama zorunlu olmadıkça düğünlere katılmayalım. Cenazelere de yine zorunlu olmadıkça katılmayalım. Toplu yemeklerde bulunmayalım. Bu süreci birlikte beraberce yürüteceğiz ve Allah nasip ederse hem milletimiz hem devletimiz el birliği ile bu korona virüsü yeneceğiz” dedi.
Konuşmasının devamında korona virüs salgını nedeniyle Ordu’da vakalarda artış gözlemlendiğini hatırlatan Vali Tuncay Sonel, “Artık bundan sonra hayatımıza çeki düzen verelim. Bu salgınla ilgili alınan tedbirleri titizlikle uygulayalım. Bizler, ekip arkadaşlarımız, sağlık camiamız, doktorlarımız, hemşehrilerimiz, kurumlardaki arkadaşlarımız hakikaten fedakârca emek veriyorlar, uğraşıyorlar. Bizler de istiyoruz ki, artık kendimize dikkat edelim, çevremize dikkat edelim. Çevremize, insan sağlığına saygı gösterelim, bunları yaptığımız takdirde biz bu işin üstesinden geleceğiz. Tedbirlerimizi ciddi bir şekilde uyguluyoruz. Yöre insanımızdan da ricamız dikkat etsinler. Bizim istediğimiz budur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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