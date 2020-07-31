Fatsa mezbahasına tam not

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce hizmete açılan Fatsa Mezbahası Kurbanlık kesim yaptırmak için gelen vatandaşlardan tam not aldı.

Doğu Karadeniz Bölgesinin en büyük mezbahası olan ve kısa süre önce Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Fatsa Mezbahasında günlük 200 adet büyükbaş ve 500 adet küçükbaş hayvan kesimi gerçekleştiriliyor. 55 personelin görev yaptığı mezbahada kesilen kurban etleri hijyenik ve sağlıklı ortamda kurban sahiplerine teslim ediliyor.

Türkiye’ye örnek bir mezbahada kesim yaptırdıklarını ifade eden vatandaşlar, “Ordu’ya böyle bir tesisi kazandıran Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır diğer büyükşehirlerde imrenerek baktığımız hizmeti bizimle buluşturdu. Son sistem yapılmış bir mezbahada kurbanlarımızı kesiyoruz. Her şey sistemli işliyor. Bir taraftan kurbanlıklarımızı teslim ediyoruz, diğer taraftan uzman ekipler tarafından kesilmiş kurbanlıklarımızı teslim alıyoruz. Ordu’ya böyle güzel eserler kazandıran herkese çok teşekkür ediyoruz. Hizmet böyle olmalı” diye konuştular.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla 8 adet kurban kesim noktasında hizmet verecek. Bu kesim noktalarından 7 tanesi sabit olarak hizmet verirken, 1 adet mobil kesim aracı ise 19 ilçede vatandaşların kurban kesim ihtiyaçlarını karşılamak üzere görev yapacak. Tüm tedbirleri alan Büyükşehir olası kazalar için de ekipleri hazır durumda bekletiyor.

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