OSKEM’le 64 kişi hayata tutundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OSKEM’le 64 kişi hayata tutundu

İHA

Ordu'da denizde boğulmalara karşı önlem almak amacıyla kurulan Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), 1.5 ayda 64 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

OSKEM’le 64 kişi hayata tutundu

Ordu’da denizde boğulmalara karşı önlem almak amacıyla kurulan Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM), 1.5 ayda 64 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Vatandaşların güvenli bir deniz sezonu geçirmesi için her yaz Büyükşehir Belediyesine bağlı plajlarda hizmet veren Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı OSKEM, 15 Haziran’dan bu yana il genelinde 64 boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşa müdahale ederek yaşama tutunmasını sağladı.
17 plajda 65 personelle Ordu sahillerinin güvenliğinin sağlandığını söyleyen İtfaiye Dairesi Başkanı Yusuf Çınkıl, bayram süresinde yaşanabilecek yoğunluğa dikkat çekerek, üzücü olayların yaşanmaması adına vatandaşların güvenlik önlemi alınan, cankurtaran hizmeti verilen plajlarda denize girmeleri uyarısında bulundu.
Plajlarda güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede tutulduğuna dikkat çeken Daire Başkanı Çınkıl, “Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı OSKEM ekiplerimiz 15 Haziran’dan bu yana ilimiz genelinde 17 plajda 65 cankurtaranla hizmet veriyor. İlimizin turizm potansiyeli her geçen gün artıyor. Biz de üzerimize düşen görevi yapıyor, plajlarımızda alınması gereken önlemleri en ince ayrıntısına kadar düşünüp bu doğrultuda hizmet veriyoruz. 15 Haziran’dan bu yana ilimiz genelinde görev yaptığımız plajlarda şu ana kadar 64 boğulma tehlikesi geçiren vatandaşa müdahale ettik. Üzücü olaylarla da karşılaşıyoruz. Bunların tamamı vatandaşların kontrolsüz olarak girdiği kıyılarda meydana geliyor” dedi.

Bayramda da hizmet veriyor
OSKEM’in bayram süresince plajlarda hizmet vermeye devam edeceğini söyleyen İtfaiye Dairesi Başkanı Yusuf Çınkıl, “Gülyalı, Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde 17 plajda hizmet veriyoruz. Bayram süresince de plajlarda yoğunluk bekliyoruz. Bayram boyunca kesintisiz olarak saat 10.3019.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan güvenlik önlemi alınan ve cankurtaran hizmeti verilen plajlarda denize girmelerini önemle rica ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da düğün, nişan ve sünnet törenlerini sivil ekipler denetleyecek
YEREL HABERLER Ordu’da düğün, nişan ve sünnet törenlerini sivil ...
Fatsa mezbahasına tam not
YEREL HABERLER Fatsa mezbahasına tam not
Evlerinden uzaktaki mevsimlik tarım işçileri, bayramı buruk geçiriyor
YEREL HABERLER Evlerinden uzaktaki mevsimlik tarım işçileri, bayramı ...
Ordu’da hayvan pazarlarına sıkı denetim
YEREL HABERLER Ordu’da hayvan pazarlarına sıkı denetim
Ordu'da fındık hasadı erken başladı
YEREL HABERLER Ordu'da fındık hasadı erken başladı
'Arabalı Sinema' etkinliği, minderli açık hava sineması ile son buldu Altınordu Belediyesi tarafından kentte bir ilk olarak hayata geçirilen “Arabalı Sinema” etkinliği son gününde “Minderli Açık Hava Sineması” olarak gerçekleştirilerek sona erdi
YEREL HABERLER 'Arabalı Sinema' etkinliği, minderli açık hava ...
Karadeniz’de fındık hasadı erken başladı Ordu’da 7 Ağustos olarak belirlenen fındık hasadı, bazı kesimlerde erken başladı Üreticiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı fiyattan memnun
YEREL HABERLER Karadeniz’de fındık hasadı erken başladı Ordu’da 7 ...
Ordu’da otoparklar 2'si hariç ücretsiz
YEREL HABERLER Ordu’da otoparklar 2'si hariç ücretsiz
Halit Tomakin: “Fındık fiyatı üreticiyi sevindirdi, CHP ve SP’yi üzdü”
YEREL HABERLER Halit Tomakin: “Fındık fiyatı üreticiyi sevindirdi, ...
Vali Sonel'den korona virüs uyarısı: “Bu hayata alışalım” Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Artık bu hayata alışalım. Maskemizi takalım, sosyal mesafemize dikkat edelim”
YEREL HABERLER Vali Sonel'den korona virüs uyarısı: “Bu hayata ...
Ordu Valisi Sonel´den 'koronavirüste artış' uyarısı
YEREL HABERLER Ordu Valisi Sonel´den 'koronavirüste artış' uyarısı
Protokol koltuğuna şehit anne babaları oturdu
YEREL HABERLER Protokol koltuğuna şehit anne babaları oturdu
Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu’ya gelmeye başladı Kurban Bayramı'nı çadırda geçirecek olan işçiler, yaklaşık bir ay bölgede kalacak
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu’ya ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Trafikte can kayıplarında azalma oldu
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Trafikte can ...
Fatsa’da derelerde taşkın önlemi
YEREL HABERLER Fatsa’da derelerde taşkın önlemi
Paşalıoğlu: “Esnaf bir nebze de olsa rahatladı"
YEREL HABERLER Paşalıoğlu: “Esnaf bir nebze de olsa rahatladı"
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ölümlü kazalarda yüzde 27’lik azalma oldu" “4 yılda trafikte can kayıplarında yüzde 27'lik bir azalma var" "Kurban Bayramı tatili sürecinde 162 bin personel görevli olacak"
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Ölümlü kazalarda ...
METİP, Kaymakam Yaran'nın takibinde
YEREL HABERLER METİP, Kaymakam Yaran'nın takibinde
Ordu’da kamu kurumlarında 'ikramlıklar' kaldırıldı Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Kolonya dışındaki çay, kahve ve çerez gibi ikramlıklar bugün itibariyle kaldırıldı”
YEREL HABERLER Ordu’da kamu kurumlarında 'ikramlıklar' ...
Ordu'da otomobil yangını
YEREL HABERLER Ordu'da otomobil yangını
Taze fındık tezgaha indi Fındık üreticisi yollarda tezgah açtı
YEREL HABERLER Taze fındık tezgaha indi Fındık üreticisi yollarda ...
Fatsa’da bekçiler için sertifika töreni Kaymakam Yaran: "Vatandaş memnuniyeti her şeyden çok önemli^"
YEREL HABERLER Fatsa’da bekçiler için sertifika töreni Kaymakam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X