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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Sonel, mevsimlik fındık işçilerini ziyaret etti

İHA

Ordu Valisi Tuncay Dönel, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde mevsimlik tarım işçilerinin geçici konaklama alanına giderek, burada bulunan fındık işçilerinin bayramını kutladı.

Vali Sonel, mevsimlik fındık işçilerini ziyaret etti

Ordu Valisi Tuncay Dönel, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde mevsimlik tarım işçilerinin geçici konaklama alanına giderek, burada bulunan fındık işçilerinin bayramını kutladı.
Fındık hasadında çalışmak üzere Ordu'ya gelen ve Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) kapsamında Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Alanına yerleşen 145 aileyi tek tek ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, hem ailelerinin bayramını kutladı, hem de bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Ailelerin kaldığı çadırları tek tek ziyaret eden Vali Sonel, çadırlara da girerek, onlarla sohbette bulundu, hal ve hatırlarını sordu.
Saraycık METİP alanında bulunan ve içerisinde dersliklerin, çeşitli kursların, sağlık birimlerinin yer aldığı sosyal tesisi de gezen Vali Tuncay Sonel, 3 ve 4. sınıf, 5 ve 6. sınıf, 7 ve 8. sınıf düzeyinde eğitim alan çocukların bulunduğu derslikleri, akıl oyunları ve Kur’an kursunu gezerek, burada öğrencilere verilen eğimler hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Dersliklerde ve kurslarda eğitim gören çocuklarla da sohbet eden Vali Sonel, çocuklara çeşitli hediyeler vererek, onlara da bayram sevinci yaşattı.
Vali Tuncay Sonel’in talimatıyla, Saraycık METİP alanında bulunan 145 fındık işçisi aileye, Ordu İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile temin edilen kurban etinin de dağıtımı yapıldı.
Vali Tuncay Sonel’in, Saraycık METİP alanına yapmış olduğu ziyarete, Vali Yardımcısı ve Altınordu Kaymakam Vekili Bayram Gale, Vali Yardımcısı Gökhan İkitemur, İl Müftü Yardımcısı Avni Bolat, METİP Alanlarından Sorumlu YİKOB Şube Müdürü Celal Eker de eşlik etti.

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