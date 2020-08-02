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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: “Sorun bize kadar geliyorsa gereğini yaparız”

İHA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: “Sorun bize kadar geliyorsa gereğini yaparız”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kurban Bayramını memleketinde geçirmeye devam ederken, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen sabah kahvaltı programına katıldı.
Yüzüncüyıl Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programa Tokat Ticaret Odası Başkanı Dr. Ali Çelik ve Tokat Esnaf Odaları Başkanı Fehmi Çankaya da onur konuğu olurken, Ünye’deki STK başkanları, oda yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Ünye ve Tokat birlikteliği açısında çok anlamlı günü yaşıyoruz. Tokat’ın tarım alanında çok büyük potansiyeli var. Adeta ülkemizin tarım havzası. Ünye’mizin de aynı şekilde potansiyeli yüksek. Ordu’muzun tüm ilçelerinin potansiyeli yüksek. Bu bölgesel kalkınma modelinin de merkezinde ÜnyeAkkuş,Tokat yolu var. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın son derece net bir iradesi var. Bölgemizin siyasilerinin ve milletvekillerimizin ciddi takibi var. Bölgemizin siyasi büyüklerinin Genel Başkan Vekilimiz başta olmak üzere çok önemli bir takibi söz konusu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bu konuda takibi söz konusu. Sivil toplum kuruluşları da seferber olmuş durumda. Biz de bu sürecin hızlandırılması noktasında bölgenin bir evladı olarak çalışmaktan her zaman memnuniyet duyarız. Bu konuda ulaştırma bakanımızla yaptığımız görüşme de olumlu geçti. Bu yolun bir an önce hayata geçmesi noktasında kir birliğindeyiz.” dedi. Bir proje bize kadar geliyorsa ve eksiklik varsa neden eksik diye sorgulamayız ve eksik olanı tamamlarız, tamamladık da. Herkes kendi işini en iyi şekilde yapacak, kimse başkasının işine karışmayacak" dedi.
Kahvaltı sonrasında gemi ile deniz turu atarak günü tamamladılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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