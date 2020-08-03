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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit aileleri bir arada

İHA

Ordu'da şehit yakınları Ordu Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelerek Karadeniz turu yaptı.

Şehit aileleri bir arada

Ordu’da şehit yakınları Ordu Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelerek Karadeniz turu yaptı.
Büyükşehir Belediyesinin işletmesinde olan Şehit Temel Şimşir Gemisinde gerçekleştirilen programa Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve şehit yakınlarının katıldı.
Program sırasında Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler şehit yakınlarının bulundukları masaları tek tek gezerek hoş geldiniz dileklerinde bulunarak, Kurban Bayramlarını kutladılar. Daha sonra Vali Sonel ve Başkan Güler şehit aileleriyle aynı sofrayı paylaşarak onlarla sohbet ettiler.
Devletin şefkat ve güler yüzünün her daim gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Ordu Valisi Tuncay Sonel, “Büyükşehir Belediyemize ait olan gemide şehit yakınlarıyla beraber bir kahvaltı programı düzenlendi. Şehit aileleri ve onların yakınları bizlerin başının tacı. Bu programda onlarla bir arada olmak bizleri mutlu etti. Devletimizin şefkatini ve güler yüzünü her daim onlara göstermemiz gerekiyor. Bu programı düzenleyen ve emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.
Gerçekleştirilen programla kahraman şehitlerin yâd edildiğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de, “Ordu halkının gemiyle buluşmasını şehitlerimizin aileleri ve yakınlarıyla birlikte yaptık. Bugün hem Kurban Bayramı vesilesi ile hem de bir arada olmak maksadıyla buluştuk. Onlarla sohbet ettik, taleplerini dinledik, bayramlarını kutladık, dualar ettik. Aynı zamanda çocuklarımıza hediyeler dağıtarak onları sevindirmek istedik. Onlar bizim başımızın taçları. Burada kahraman şehitlerimizi dualarla yâd ettik. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.
Şehit aileleri adına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür eden Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şubesi Başkanı Hasan Kaplan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız bizler için şehit aileleri için onur verici, sevindirici bir program düzenledi. Programda bir araya gelerek şehit aileleriyle de kaynaşma ortamı oluşturuldu. Ben şehit ailelerimiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
İnsanın ruhunu okşayan bir program gerçekleştirildiğini söyleyen şehit Burçin Damcı’nın ablası Ayşegül Damcı ise, “İnsanın ruhunu okşayan güzel bir program gerçekleştirildi. Daha öncesinde böyle etkinlikler duymamıştım. Bu anlamda Sayın Mehmet Hilmi Güler’e şükranlarımızı sunuyoruz. Ordu onunla birlikte renklendi, kentimiz ruh kazandı. Tüm çalışmalarından memnunuz. Böyle bir etkinlik düzenlediği için de kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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