Türkiye, 2019-2020 fındık ihracat sezonunu 2 milyar 226 milyon dolar ile kapattı

Türkiye, 20192020 sezonunda fındık ihracatından 2 milyar 226 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden (KFMİB) yapılan açıklamaya göre, 20102020 fındık ihracat sezonu kapandı. Buna göre Türkiye sezonu 331 bin 65 ton iç fındık ihracatı ve 2 milyar 226 milyon dolar döviz girdisi ile kapattı.

Türkiye 20182019 fındık ihracat sezonunda 263 bin 820 ton iç fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 544 milyon dolar döviz girdisi elde etmişti.

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