Çevre yolundaki çalışma ilçede trafiği felç etti

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Ordu’nun Ünye İlçe Çevre Yolu'nda asfalt onarım çalışması nedeniyle şehir içine yönlendirilen araçlar Ünye trafiğini alt üst etti.

SamsunOrdu karayolu Ünye Çevre Yolu'nda asfalt yenileme çalışması nedeniyle trafik Ünye şehir içine yönlendirildi. Araçların yoğunluğu nedeniyle şehir içi trafiği adeta felç oldu. Ünye trafik ekipleri ise şehir içindeki yoğunluğu azaltmak için büyük araçları Çaybaşı Kavşağı’ndan tekrar çevre yoluna yönlendirerek trafiği bir nebze de olsun rahatlatmaya çalıştı.

Çevre yolundaki çalışmanın akşam mesai bitimine kadar devam edeceği öğrenildi.

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