Altınordu’da korona virüsü denetimleri sürüyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde korona virüsü (Kovid19) tedbirlerine karşı denetimler gerçekleştirildi.

Salgın dolayısı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı uygulanan denetimler Altınordu’da sürüyor. Şehrin birçok mahallesinde uygulanan denetimlerde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi amacıyla uyarılar yapılırken Altınordu Belediyesi zabıta ekiplerince de esnaf ve vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı.

"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla düzenlenen denetimler, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Akyurt, İsa Hitaloğlu, Cihat Demiralp, Altınordu İlçe Emniyet Müdür Vekili Selçuk Tomakin, kurum müdürleri, polis ve zabıta ekiplerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

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