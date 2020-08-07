AB’den OBB’ye 1 milyon 650 bin euro hibe

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ, Dünya Bankası ile İller Bankası ortaklığında yürütülen ‘Sürdürülebilir Şehirler Projesi’ kapsamında 1 milyon 650 bin euro AB hibesi kullanmaya hak kazandı.

İller Bankası ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa yürütülen ‘Sürdürülebilir Şehirler Projesi Sürdürülebilir Şehir Planlama ve Yönetim Sistemleri Projesi' kapsamında seçili Büyükşehir Belediyeleri ile bu belediyelere bağlı su ve kanal idarelerinin sürdürülebilir kentsel planlama ve bu amaca yönelik yatırım yapabilmeleri için ayrılan AB fonlarından Ordu Büyükşehir Belediyesi de yararlanacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesine ‘Büyükşehir Belediyelerinde Orta Vadeli Kalkınma Planlaması ve Finansmanı’ için 400 bn euro, OSKİ Ordu ili genelini kapsayacak ‘Entegre Kentsel Su Yönetim Planı’ için 1 milyon 250 bin euroluk AB hibe desteği sağlanacak.

Hibe desteğinin gerçekleşmesi amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İller Bankası arasında alt finansman anlaşması Meclis Salonunda imzalandı. İmza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Genel Sekreter Çoşkun Alp, OSKİ Genel Müdürü Murat Us, İlbank Samsun Bölge Müdürlüğünden Şube Müdürü Afşin Çakır ve ilgililer katıldı.

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