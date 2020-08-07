Fındık işçileri karantinaya alındı

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Güneydoğu’dan Ordu’nun Fatsa ilçesine gelen fındık işçilerinin birinde çıkan korona virüs nedeniyle 20 fındık işçisi tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Şanlıurfa'dan Ordu'nun Fatsa ilçesine fındık toplamak için gelen 60 yaşındaki Fatma S.'nin yapılan test sonucu pozitif çıktı.

Fatma S. ile birlikte ilçeye gelen 20 fındık işçisi konakladıkları Bolaman Mahallesi Bülbül mevkisinde Sağlık Müdürlüğü ekiplerince karantina altına alındı.

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