Eğlenceli fındık hasadı Başkan Kibar fındık topladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğlenceli fındık hasadı Başkan Kibar fındık topladı

İHA

Türkiye'nin önemli ihracat ürünleri arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi'nde 8 milyon üreticinin en önemli geçim kaynakları arasında olan fındığın hasadı sahil kesiminde resmen başladı.

Eğlenceli fındık hasadı Başkan Kibar fındık topladı

Türkiye'nin önemli ihracat ürünleri arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi'nde 8 milyon üreticinin en önemli geçim kaynakları arasında olan fındığın hasadı sahil kesiminde resmen başladı.
Ordu'nun Fatsa İlçe Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu da fındık bahçesine giderek hasadın startını verdiler. Meşebükü Mahallesi'nde İmre Başerer isimli üreticinin bahçesinde fındık hasadın katılan Başkan Kibar ve Başkan Gürsu hem daldan hem de yerden fındık hasadı yaptı. Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları Atölyesi de hasat sırasında mini bir tiyatro gösterisi sundu.
Fındık hasadı yaptıktan sonra bir açıklama yapan Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu fındıkta hasat günü olduğunu belirterek, hasat sezonunun bereketli olmasını diledi.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, “0 250 rakım olarak tabir ettiğimiz sahil kesimimizde bugün itibarıyla resmi olarak fındık hasadına başlanıldı. Biz de bu mutluluğu üreticilerimizle paylaşalım istedik. Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyorum. Bu sene tüm üreticilerimizin yüzünü güldüren bir fiyat açıklandı. Yeni fındık fiyatının da Karadeniz halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Böyle bir fındık fiyatı açıklayarak Karadeniz Bölgesi’ne bayram yaşatıldığı için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Tarım Bakanımıza teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz” dedi.
Fındığın çok yıllık bir bitki olduğunu söyleyen Kibar, “Doğal olarak bakımının her yıl düzenli bir şekilde yapılması gerekiyor. Özellikle bölgemizde uzun yıllardır dekar başına verimin çok düşük olduğu bir dönemden geçiyorduk fakat bu fiyatlarla birlikte üreticilerimizin bu yıl özellikle bahçelerine bakım noktasında gerekli hassasiyeti gösterdiğini görüyoruz. İlerleyen yıllarda da aynı hassasiyetle devam edersek arzu ettiğimiz verime ve kaliteye ulaşmış olacağız” diye konuştu.
Fındık üreticisi İrem Başerer de Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu’ya fındık hasadına katıldıkları için teşekkür ederek, “Yeni fiyatla yeni sezondan umutluyuz. Fındık bizim geçim kaynağımız. Bu yıl hem üretim hem kazanç açısından mutluyuz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da 320 gram bonzai ele geçirildi
YEREL HABERLER Ordu’da 320 gram bonzai ele geçirildi
Melet havzası dinlenme ve gezinti alanı oluyor
YEREL HABERLER Melet havzası dinlenme ve gezinti alanı oluyor
Melet Irmağı’nda rafting turu
YEREL HABERLER Melet Irmağı’nda rafting turu
Fındıklı çay Ordu’da 3'ü 1 arada fındıklı kahve ürününden sonra sallama poşet çay niteliğini taşıyan fındık aromalı kaşık çayı raflarda halkın beğenisine sunuldu
YEREL HABERLER Fındıklı çay Ordu’da 3'ü 1 arada fındıklı kahve ...
Vali ve başkandan yatırımcılara davet Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: “Ordu dışından Ordu’ya yatırım yapacak tüm yatırımcıların yanında olacağız” Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Yatırım yapacak iş insanlarımızı sırtımızda taşırız”
YEREL HABERLER Vali ve başkandan yatırımcılara davet Ordu Büyükşehir ...
Fındık işçileri karantinaya alındı
YEREL HABERLER Fındık işçileri karantinaya alındı
Tahıl Pazarı’na modern dokunuş
YEREL HABERLER Tahıl Pazarı’na modern dokunuş
Şehit yakını, gazi ve engelli bireylerin yolları konfora kavuşuyor Altınordu Belediyesi tarafından beton yol çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Şehit yakını, gazi ve engelli bireylerin yolları ...
Ordu´da fındık hasadı 'resmen' başladı
YEREL HABERLER Ordu´da fındık hasadı 'resmen' başladı
AB’den OBB’ye 1 milyon 650 bin euro hibe
YEREL HABERLER AB’den OBB’ye 1 milyon 650 bin euro hibe
Karadeniz’de fındık hasadı resmen başladı: İlk hasadı vali ve başkan yaptı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan fındığın hasadı başladı. Üreticiler sabah erken saatlerinden itibaren bahçelere girdi
YEREL HABERLER Karadeniz’de fındık hasadı resmen başladı: İlk hasadı ...
Ordu’da korona denetimi
YEREL HABERLER Ordu’da korona denetimi
Altınordu’da korona virüsü denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Altınordu’da korona virüsü denetimleri sürüyor
Uzay merkezi gibi 112
YEREL HABERLER Uzay merkezi gibi 112
Fındık sektöründen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
YEREL HABERLER Fındık sektöründen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Çocuklarda konuşma sesi bozuklukları Çocuklar 'R’leri söyleyemiyorsa çaresi var
YEREL HABERLER Çocuklarda konuşma sesi bozuklukları Çocuklar 'R’leri ...
Sivrisinek mücadelesinde son teknoloji
YEREL HABERLER Sivrisinek mücadelesinde son teknoloji
Çevre yolundaki çalışma ilçede trafiği felç etti
YEREL HABERLER Çevre yolundaki çalışma ilçede trafiği felç etti
Farklı bölgelerden Karadeniz Bölgesi'ne gelen araçlarda ‘fren’ tehlikesi Bölgenin nemli olmasından dolayı fren sistemi arızalanıp, kazalara neden olabilir Ordu’da oto tamircisi Ali Osman Yılmaz: “Karadeniz Bölgesi nemli olduğu için, buraya gelen araçlarda fren sorunu oluyor, bakım yapılması gerekiyor”
YEREL HABERLER Farklı bölgelerden Karadeniz Bölgesi'ne gelen ...
Fatsa Belediyespor yeni sezon hedefini belirledi Hüseyinoğlu: Yeni sezonda hedefimiz üst sıralarda yer almak”
YEREL HABERLER Fatsa Belediyespor yeni sezon hedefini ...
Fiyatı üreticiyi memnun eden fındıkta erken hasat sürüyor
YEREL HABERLER Fiyatı üreticiyi memnun eden fındıkta erken hasat ...
Balıkçılar yeni sezondan umutlu Ordulu balıkçılar yeni sezon öncesi hazırlıklarını hızlandırdı Geçtiğimiz sezon görülmeyen palamut, bu yıl az da olsa beklenirken, balıkçılar hamsi, istavrit ve çinakoptan umutlu
YEREL HABERLER Balıkçılar yeni sezondan umutlu Ordulu balıkçılar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X