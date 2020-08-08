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Fındıklı çay Ordu’da 3'ü 1 arada fındıklı kahve ürününden sonra sallama poşet çay niteliğini taşıyan fındık aromalı kaşık çayı raflarda halkın beğenisine sunuldu

İHA

Kırsal kesimde yaşayanları nitelikli tarım ve yerli üretime yönlendirmek ve teşvik etmek, yöresel organik ürünlerin satış ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla Ordu Tarım A.Ş. (ORTAR) şirketini kuran Ordu Büyükşehir Belediyesi, fındıklı ürün yelpazesini arttırıyor.

Fındıklı çay Ordu’da 3'ü 1 arada fındıklı kahve ürününden sonra sallama poşet çay niteliğini taşıyan fındık aromalı kaşık çayı raflarda halkın beğenisine sunuldu

Kırsal kesimde yaşayanları nitelikli tarım ve yerli üretime yönlendirmek ve teşvik etmek, yöresel organik ürünlerin satış ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla Ordu Tarım A.Ş. (ORTAR) şirketini kuran Ordu Büyükşehir Belediyesi, fındıklı ürün yelpazesini arttırıyor.
Nitelikli arım alanında üretim ve verimliliği sağlamak amacıyla yöreye özgü organik ürünleri paketleyerek inşa ettiği satış büfelerinde halkın hizmetine sunan ORTAR, son olarak fındık aromalı kaşık çay üretimi gerçekleştirerek satışa sundu.
Satış büfelerinde kırsal kesimde üretilen organik ürünleri satın alan, üretimine destek olan ve sözleşmeli tarım uygulaması başlatan ORTAR, fındıklı çikolata, fındık ezmesi, pikola fındık, 3'ü 1 arada fındıklı kahve ürününden sonra sallama poşet kaşık çay niteliğini taşıyan fındık aromalı kaşık çayı raflarda halkın beğenisine sundu.
ORTAR Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser, satışa sundukları fındık aromalı kaşık çayda yüzde 99.9 çay, yüzde 0.01 oranında fındık olduğunu belirtti. Eser, özel gurme niteliğindeki fındıklı dahil birçok kaşık çay çeşitlerinin hızlı ve sorunsuz tüketim isteyen otobüs firmaları, hava yolları, askeriye gibi kurumlar için çok cazip olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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