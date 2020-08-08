Melet havzası dinlenme ve gezinti alanı oluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) 75. Şube Müdürlüğünce Melet Irmağı’nın Altınordu ilçesinde denizle birleştiği alanlar dinlenme ve gezinti alanı olarak düzenlenecek.
160 kilometre uzunluğundaki Melet Irmağı’nın Altınordu ilçesinde Karadeniz’e döküldüğü noktada sürdürülen ıslahın ardından Büyükşehir Belediyesi Melet’i turizm bölgesi haline getirmek amacıyla çalışmalar yapıyor.
Ordu’nun en uzun ve en büyük ırmağı olan Melet’te yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve Büyükşehir tarafından yapılacak çalışmaları değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bu anlamda Melet Irmağı’nı güzelleştirmek adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir olarak burada yapacağımız çalışmalarla Melet bambaşka bir görünüme kavuşacak. Çevreyle uyumlu bir çalışma sonucunda Melet’in denizle birleştiği alan halkımız için yeni bir gezinti alanı ve dinlenme yeri olacak. Ordu’muz çağdaş şehirler arasında örnek alınabilecek bir şehir haline geliyor. Amacımız kendi kendine yeten bir şehir oluşturmak” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.