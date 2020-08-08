Ordu’da 320 gram bonzai ele geçirildi

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Ordu’nun Fatsa ilçesinde 320 gram bonzai ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince otobüs terminali içerisinde durumundan şüphelenilen Barış A. isimli şahıs durduruldu. Şahsın, elinde bulunan ağzı bantlı kolide uyuşturucu madde olduğunu söylemesi üzerine koli muhafaza altına alındı. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararına istinaden Barış A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı ancak muhafaza altına alınan koliden yaklaşık 320 gram "sentetik kannabinoid" (bonzai) olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmaktan" işlem başlatılarak adliyeye sevk edilen Barış A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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