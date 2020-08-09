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Ekipler, su sıkıntısı yaşanmaması adına görev başında Altınordu Belediyesi, artan su talebini karşılamak adına mahallelere tankerler ile içme suyu takviyesi yapıyor

İHA

Ekipler, su sıkıntısı yaşanmaması adına görev başında Altınordu Belediyesi, artan su talebini karşılamak adına mahallelere tankerler ile içme suyu takviyesi yapıyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, fındık hasat sezonunda artan nüfus dolayısıyla içme suyu ihtiyacı duyulan tüm mahallelere tankerlerle içme suyu takviyesi yapıyor.
Altınordu Belediyesi, vatandaşların yanında olmak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda yüksek seyreden sıcaklıklar, su kaynaklarının debisinin kısmi olarak düşmesi, içme suyu şebekesinin yetersizliği ve fındık hasat sezonu olması sebebiyle artan şehir nüfusu su sıkıntılarının yaşanmasına yol açıyor. İçme suyu yetersizliğinden kaynaklanan sıkıntıları gidermek ve OSKİ'nin ilçe sınırları içerisinde yürüttüğü çalışmalara destek vermek amacıyla tüm hazırlıklarını yaparak, OSKİ başta olmak üzere kurum ve kuruluşlarla koordine halinde çalışan Altınordu Belediyesi, ihtiyaç duyulan mahallelere içme suyu takviyesi yapıyor.
Artan su ihtiyacı dolayısıyla yapılan çalışmaları değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Altınordu’da yaşayan hiç kimsenin mağdur olmaması için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Hasat sezonunda nüfusun katlanarak arttığını aktaran Başkan Tören, “Tek bir hemşehrimizin bile sıkıntı yaşamaması için her an teyakkuzdayız. Hasat sezonu dolayısıyla nüfusumuz özellikle kırsal mahallelerimizde iki katına bazı yerlerde üç katına çıkıyor. Bu durum su ihtiyacının artmasına yol açıyor. Biz de bu sorunların önüne geçmek ve OSKİ'nin ilçemiz sınırları içerisinde yürüttüğü çalışmalara destek vermek amacıyla belediyemiz bünyesinde bulunan tankerlerle pandemi koşullarını da dikkate alarak şehrimiz genelinde nüfus artışına dayalı su sıkıntılarının yaşandığı mahallelerimize 24 saat esasına dayılı kesintisiz su takviyesi gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz hemşehrilerimizden gelen talepleri karşılamak üzere 7/24 görev başındalar. Her koşulda hemşehrilerimizin yanında olabilmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.

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