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Koronanın acı tablosu; karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oynuyor

DHA

Koronanın acı tablosu; karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oynuyor


Abdullah KÖSE/ AKKUŞ, (Ordu), (DHA)ORDU´nun Akkuş ilçesine Ankara´dan anne ve babasıyla tatil için gelen Ali Asaf Kaymak (2), koronavirüs testi pozitif çıkan babaannesi Nuray Kaymak (47) ile görüşemedi. Minik Ali Asaf, evdeki  bir odada izole olan babaannesinin penceresinin önüne geçerek, onunla oyunlar oynamaya çalışıyor.
İlçenin Çayıralan Mahallesi'nde yaşayan Nuray Kaymak'ta yaklaşık bir hafta önce koronavirüs belirlendi. Mahallede, başka vakaların da bulunması nedeniyle karantina uygulanmaya başladı. Nuray Kaymak'a da ilaçları verilerek evde izole olması istendi. Ankara'dan bir süre önce tatil için ailesi ile babaevine gelen Doğan Kaymak da annesi ile ayrı odalarda kalmaya başladı. Ailede başka vaka ve belirti görülmezken, Nuray Kaymak'ın torunu Ali Asaf Kaymak, her gün izolasyon nedeniyle göremediği babaannesinin penceresinin önüne gidiyor. Minik Ali Asaf, cam arkasından babaannesiyle oynamaya çalışıyor. Babaanne de torun hasretini cam arkasından gideriyor.
Doğan Kaymak, annesinin 14 günlük izolasyon sürecinin bitmesini  beklediklerini belirterek, "Oğlum ve annemin bu görüntülerini görünce fotoğrafladım. Çok üzücü bir durum ama en kısa zamanda inşallah bu süreç biter" dedi.    FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ordu / Akkuş
2020-08-10 10:45:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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