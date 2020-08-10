Ordu´da 5 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada



Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE(Ordu), (DHA)- ORDU´nun Ünye ilçesinde sebze yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ünye-Fatsa karayolu Cezaevi Sapağında meydana geldi. Ünye´den Fatsa istikametine gitmekte olan Yaşar Ç. idaresindeki 52 DD 730 plakalı sebze yüklü kamyonet, Hüseyin K. yönetimindeki 22 BD 233 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada kamyonet şoförü Yaşar Ç. ve yanındaki Fatih Ç. ile otomobilde bulunan sürücü Hüseyin K., yolcular Rıza A. ve Sadık A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Ünye Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN

2020-08-10 13:53:25



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