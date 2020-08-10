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Ordu’da ‘patozcuların’ mesaisi başladı Yıllık bir ay çalışan patozcular, harmanlardaki fındıkları ayıklıyor

İHA

Ordu’da ‘patozcuların’ mesaisi başladı Yıllık bir ay çalışan patozcular, harmanlardaki fındıkları ayıklıyor

Ordu’da, geçtiğimiz günlerde hasadına başlanan ve harmanlara getirilen fındık, patoz ile ayıklanmaya başladı.
Doğu Karadeniz’in en önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık, resmi olarak 7 Ağustos tarihinde toplanmaya başlandı. Bu yıl hasada erken başlayan üreticiler, fındıklarını harmana getirerek patoz ile kabuğundan ayırmaya başladı. Her yıl ortalama 1 ay kadar gece gündüz çalışan ve diğer günlerde farklı işler ile uğraşan patozcular için yoğun mesai başladı. Geçen yıl yaklaşık 250 TL olan patozun saatlik çalışma ücreti, bu yıl 300 ile 350 TL olarak belirlendi. Üreticiler fındık fiyatlarından memnun olduklarını belirtirken, randımanın ise yüksek olduğunu kaydettiler.

“Bu yıl saatlik ücret 300350 TL arası”
Ordu’da fındık patoz işi ile uğraşan Metin Çelik, yeni sezonun başladığını ve umutlu olduklarını söyledi. Şu ana kadar yaklaşık 5 saatlik mesai yaptıklarını aktaran Çelik, “Bu sene saati 350 lira civarında. İşçi ücretleri de yüksek. Her şeyin maliyeti arttığı için biz de zam yaptık. Fındık fiyatlarının da 25 lira olacağını düşünüyorum. Bu sene fındık da fazla var. Günlük çalışma saatimiz iş bulmaya bağlı. 24 saate kadar çalışıyoruz. Bizim geçim kaynağımız da bu” dedi.

Üreticiler fındık fiyatlarından memnun
Mustafa Yılmaz isimli fındık üreticisi de hasadın bir kısmını ayıklamak için patoz işleminden geçirdiklerini ifade ederek, “Fındık da güzel, sezon da güzel. Fiyatı da memnun ediyor. Açıklanan fiyattan memnunuz, Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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