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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da Pekin ördeğinin ilk civcivleri çıktı

İHA

Ordu'da, gelir getirici tarım projeleri kapsamında Pekin ördeği yetiştirmek üzere kurulan işletmede ilk civcivler çıktı.

Ordu’da Pekin ördeğinin ilk civcivleri çıktı

Ordu'da, gelir getirici tarım projeleri kapsamında Pekin ördeği yetiştirmek üzere kurulan işletmede ilk civcivler çıktı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in gelir getirici tarım projeleri kapsamında hayata geçirilen ‘Pekin Ördeği Yetiştiriciliği Projesi' ilk meyvelerini verdi. Yöreye adaptasyonunu tamamlayan Pekin ördeklerinin yumurta verimi arttı, ilk civcivler de çıkmaya başladı.
Ordu’da, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde “Pekin Ördeği Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” devam ediyor. Kırsalda yaşayan insanların gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, tarımsal üretim potansiyelini aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak amacıyla uygulanan proje, kısa süre içerisinde başarıya ulaştı. Altınordu Kökenli Mahallesi’nde Hasan Bacınoğlu’ya ait arazide kurulan işletmede yetiştirilen Pekin ördeklerinin yumurta veriminin artması ve ilk civcivlerin çıkmaya başlaması hem işletme sahiplerinin hem de projeye destek veren kurumların yüzünü güldürdü.

Olumsuz hava koşullarına daha dayanıklı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Pekin ördeğinin tavuk ve diğer kanatlı türlerine göre olumsuz çevre koşullarına dayanıklı ve yetiştiriciliğinin de kolay olduğunu aktardı. Pekin ördeği yetiştiriciliğinin, üretim giderleri yönünden diğer kanatlılara göre ekonomik olduğuna dikkati çeken Başkan Güler, “Eti, tüyü ve gübresi oldukça değerli olan Pekin ördeği yetiştiriciliğinin ilimizde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla birlikte aile ekonomisine katkı sağlayacak yeni bir tarımsal faaliyet kolu daha ortaya çıkarılmış olacak” dedi.

Yeni işletmeler kurulacak
Pekin ördeklerinin et fiyatlarının diğer kanatlılara göre daha yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Güler, “Pekin ördeği Kapalı ortamda beslendiğinde 50 gün, doğal ortamda beslendiğinde 90 gün gibi bir sürede kesim ağırlığına ulaşıyor. Çıkımı başlayan Pekin ördekleri yetiştirilerek etlik olarak pazarlanacaklar. Pekin ördeğinin toplu alımlarda kilogram fiyatı 2223 TL, perakende alımlarda 3032 TL civarında. Civcivlerin bir kısmı etlik olarak yetiştirilirken bir kısmı da damızlık olarak yetiştirilerek yeni işletmeler kurulacak. Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz projeyi sürekli takip ederek, işletmelere destek veriyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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