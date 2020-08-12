Ordu’da ağaçlandırma ve fidan üretimi hız kesmiyor

Ordu’da yüksek kesimlerde ağaçlandırma faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, yüksek kesimlerdeki kıraç araziye sahip ilçelerde ağaçlandırma, bakım ve rehabilitasyon ile fidan üretimine ağırlık verildi.

2020 yılı OcakTemmuz ayları arasında Ordu’nun yüksek kesimlerinde 200 hektar alanda ağaçlandırma yapılırken 5 hektar alanda toprak muhafaza, 300 hektar alanda da toprak muhafaza bakım çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan fidan üretimi yıl sonu hedefini aştı. Buna göre 2020 yılında 1 milyon 618 bin fidan üretimi yapılması planlanırken, bu rakama şimdiden ulaşıldı. Altınordu ilçesinde bulunan fidanlıkta 93 tür fidandan 130 bin adet, Perşembe Kurşunçal Fidanlığında 3 tür fidandan 1 milyon 488 bin adet fidan olmak üzere toplamda 1 milyon 618 bin fidan üretimi gerçekleştirildi.

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