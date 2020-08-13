Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet, aranıyor (2)

`MEHMET´İMİZİ KARADENİZ´E VERDİK´
Ordu'nun Perşemebe ilçesinde serinlemek için girdiği denizde, akıntıya kapılarak kaybolan ve 3 gündür aranan Mehmet Zencirci'nin (17) dayısı Mehmet Emin Ertan, "Mehmet´imizi Karadeniz´e verdik, kaybettik onu. 3 gündür arama çalışması yapılıyor ama bulanamadı. Üzüntümüzü anlatamayız, acımız çok büyük. Şanlıurfa´daydım ve duyar duymaz Ordu´ya geldim" dedi.
`3 GÜNDÜR CENAZEMİZİ BEKLİYORUZ´
Haberi alır almaz Şanlıurfa´dan Ordu´ya geldiğini ifade eden kayıp gencin kuzeni Mehmet Şerif Halefoğlu, "Mehmet, benim amcamın oğlu ve buraya mevsimlik işçi olarak gelmişti. Denize girmiş ve bir daha çıkamamış, 3 gündür cenazemizi bekliyoruz. Akrabalarımız burada, ailesine destek olmaya çalışıyoruz. Ekipler, 3 gündür çalışıyor, bir an önce cenazemizi alıp gitmek istiyoruz" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Perşembe Ahmet BAYRAK
2020-08-13 10:39:09
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