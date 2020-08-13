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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet, aranıyor (3)

DHA

Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet, aranıyor (3)


SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ordu'nun Perşembe ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak, kaybolan ve 3 gündür aranan Mehmet Zencirci'nin (17) son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Zencirci´nin fındık bahçesinde çalışırken, akrabalarıyla birlikte mola verip, serinlemek için dereye girdiği anlar yer aldı. 
Öte yandan acılarının çok büyük olduğunu anlatan Mehmet Zencirci'nin amcası Hamza Zencirci, "Mevsimlik işçiydi ve 3-5 kuruş kazanmak için buralara gelmişti. Burada denize girmiş. Akrabaları olarak Ordu´ya geldik, 3 gündür burada bekliyoruz. Cenazemizi alıp memlekete gitmek istiyoruz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Perşembe Ahmet BAYRAK
2020-08-13 12:05:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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