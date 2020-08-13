Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet, aranıyor (3)

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ordu'nun Perşembe ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak, kaybolan ve 3 gündür aranan Mehmet Zencirci'nin (17) son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Zencirci´nin fındık bahçesinde çalışırken, akrabalarıyla birlikte mola verip, serinlemek için dereye girdiği anlar yer aldı.
Öte yandan acılarının çok büyük olduğunu anlatan Mehmet Zencirci'nin amcası Hamza Zencirci, "Mevsimlik işçiydi ve 3-5 kuruş kazanmak için buralara gelmişti. Burada denize girmiş. Akrabaları olarak Ordu´ya geldik, 3 gündür burada bekliyoruz. Cenazemizi alıp memlekete gitmek istiyoruz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Perşembe Ahmet BAYRAK
2020-08-13 12:05:25
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