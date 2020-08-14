Cinsel istismara iddiasına 4 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cinsel istismara iddiasına 4 tutuklama

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişinin ihbarı üzerine yakalanan dört şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cinsel istismara iddiasına 4 tutuklama

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kişinin ihbarı üzerine yakalanan dört şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 18 yaşından küçük olan bir kız çocuğunun "Beni pazarlamaya çalışıyorlar" diyerek şikayetçi olduğu şahıslar gözaltına alınarak bugün Ünye Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme çıkarılan A.Ö, S.A, T.D ve S.A adlı şahıslar tutuklanarak Ünye Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizde kaybolan genci arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor
YEREL HABERLER Denizde kaybolan genci arama çalışmaları 4’üncü ...
Orduspor küllerinden doğuyor Türkiye Futbol Federasyonu, Orduspor 1967’nin gelecek sezon BAL’da mücadele edeceğini açıkladı.
YEREL HABERLER Orduspor küllerinden doğuyor Türkiye Futbol ...
Fındık toplamaya geldiği Ordu'da denizde kaybolan Mehmet, 4 gündür aranıyor
YEREL HABERLER Fındık toplamaya geldiği Ordu'da denizde kaybolan ...
Ateş ölçüp, dezenfektan sıkarak maske veren robot tasarladılar
YEREL HABERLER Ateş ölçüp, dezenfektan sıkarak maske veren robot ...
Argan Yaylası'na gölet ve RES
YEREL HABERLER Argan Yaylası'na gölet ve RES
Migrenin sebebi susuzluk olabilir Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik: “Migreni bol su içerek kontrol altına alabilirsiniz”
YEREL HABERLER Migrenin sebebi susuzluk olabilir Nöroloji Uzmanı Dr. ...
Otomobiliyle ırmağa yuvarlanan uzman onbaşı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobiliyle ırmağa yuvarlanan uzman onbaşı hayatını ...
Denizde kaybolan gencin son görüntüleri ortaya çıktı Kaybolan Mehmet Zencirci’nin, olay günü serinlemek için girdiği ırmakta kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı Ordu’da serinlemek için girdiği denizde kaybolan ve halen bulunamayan gencin akrabaları: “Tek isteğimiz cenazenin bulunması”
YEREL HABERLER Denizde kaybolan gencin son görüntüleri ortaya ...
Şehit yakınları, gaziler ve engelliler için beton yol
YEREL HABERLER Şehit yakınları, gaziler ve engelliler için beton yol
Bu robot ateş ölçüyor, dezenfektan sıkıyor, maske veriyor
YEREL HABERLER Bu robot ateş ölçüyor, dezenfektan sıkıyor, maske ...
Ordu’da iki iş insanı anaokulu yaptırıyor
YEREL HABERLER Ordu’da iki iş insanı anaokulu yaptırıyor
Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet, aranıyor (3)
YEREL HABERLER Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet, ...
Yol sorununu çözdüler, çalıp, oynadılar
YEREL HABERLER Yol sorununu çözdüler, çalıp, oynadılar
Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet, aranıyor (2)
YEREL HABERLER Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet, ...
Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü
YEREL HABERLER Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü ...
Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet, aranıyor
YEREL HABERLER Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet, ...
Ordu’da ağaçlandırma ve fidan üretimi hız kesmiyor
YEREL HABERLER Ordu’da ağaçlandırma ve fidan üretimi hız kesmiyor
Ordu’da arıcılar için 9 bal ormanı kuruldu
YEREL HABERLER Ordu’da arıcılar için 9 bal ormanı kuruldu
Denizde kaybolan genç için ekipler seferber oldu Ordu’da, serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki fındık işçisini arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Denizde kaybolan genç için ekipler seferber ...
Ordu’da karantina bölgelerine yardım kolisi
YEREL HABERLER Ordu’da karantina bölgelerine yardım kolisi
Çambaşı Kayak Tesisleri kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Çambaşı Kayak Tesisleri kışa hazırlanıyor
Ordu’da Pekin ördeğinin ilk civcivleri çıktı
YEREL HABERLER Ordu’da Pekin ördeğinin ilk civcivleri çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X