Cinsel istismara iddiasına 4 tutuklama

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Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kişinin ihbarı üzerine yakalanan dört şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşından küçük olan bir kız çocuğunun "Beni pazarlamaya çalışıyorlar" diyerek şikayetçi olduğu şahıslar gözaltına alınarak bugün Ünye Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme çıkarılan A.Ö, S.A, T.D ve S.A adlı şahıslar tutuklanarak Ünye Kapalı Cezaevine gönderildi.

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