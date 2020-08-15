Atık çuvaldan üretilen fındık sepetleri, hasat zamanında rağbet görüyor Ordulu esnaf, atık şeker çuvallarını işlemlerden geçirerek ekonomiye kazandırıyor Yıllık ortalama 20 bin sepet üreten Kadir Şenol, fındık hasadının olduğu farklı illere de satış yaptıklarını belirtiyor

Ordulu esnaf, şeker paketlemede kullanılan atık çuvalları toptan bir şekilde alarak, fındık hasadında kullanılan sepete dönüştürüyor. Fındık sezonunda çok fazla rağbet gören çuvaldan sepetler, fındık yetiştirilen diğer illere de gönderiliyor.

Ordulu esnaf Kadir Şenol, fabrikalarda şeker paketlemede kullanılan ve atık hale gelen çuvalları toptan bir şekilde alarak, fındık sezonunda sepet haline getiriyor. 3 aşamadan geçirilerek ve fındık hasadına uygun hale getirilen çuvallar, hem yeniden ekonomiye kazandırılıyor, hem de insanların kolaylıkla fındık toplamasına yardımcı oluyor. Üretilen çuvaldan sepetler, fiyatı uygun olduğu için Ordu dışında farklı illerden de talep görüyor.



“En önemlisi ekonomiye geri kazandırılması”

Çuvalları ekonomiye yeniden kazandıran Kadir Şenol, “Bu çuvallar kullanılmış, hazır fabrikalardaki şeker çuvalları. Biz bunları geri dönüşümde kullanıyoruz. Kullanılmış çuvalları alıyoruz ve yeniden piyasaya kazandırmaya çalışıyoruz. Bunlardan fındık toplama sepetleri yapıyoruz. Normalde moloz ve hayvan gübresi taşımada kullanılıyor. Bu işi toptan ve perakende olarak yapıyorum. Eskiden fındık hasadında kullanılan sepet ve tenekelerin yerlerini bu çuvallar aldı. Bele bağlandığı için kullanımı da kolay oluyor. Hem hafif hem sağlıklı ayrıca fiyatı da çok uygun, 5 lira gibi bir ücreti var” dedi.



“Yıllık ortalama 20 bin üretim yapılıyor, farklı illere de gönderiliyor”

Yıllık ortalama 20 bin civarında üretim yaptığını ifade eden Şenol, “3 aşamalı yapımı var. Bununla fındık toplaması da kolay ve hafif. En güzel tarafı da atık çuvalları yeniden piyasaya kazandırıyoruz. Milli bütçeye de faydası oluyor. Bunları fındık hasadının neredeyse tüm illere gönderiyoruz. Ordu, Giresun, Samsun, Sakarya’dan da talep var. İnsanlar talep gösteriyor” şeklinde konuştu.

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