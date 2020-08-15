Korona virüse karşı gaz maskesi

Ordu’da bir vatandaş korona virüse karşı herkesin kullandığı maske yerine gaz maskesi taktı.

Fatsa ilçesinde yaşayan ve adının açıklanmasını istemeyen şahıs, korona virüsten korunmak için ilginç bir yöntem uyguladı. Yüzünü kapatmak için taktığı gaz maskesi ile ilginç bir görüntü oluşturan vatandaş, “Virüsten çok korktum, ondan kaçmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.

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