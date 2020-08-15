Ay-yıldızlı ekmek

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir fırıncı, son günlerde Ege’de yaşanan olaylara tepkisini göstermek ve milli hassasiyetini göstermek amaçlıyla çıkardığı tüm ekmeklere ayyıldız figürü işledi.

Kumru ilçesinde 10 yılı aşkın fırıncılık yapan Ufuk Yığın, Ege’de yaşanan olayları sebebiyle milli hassasiyetin daha da arttığını gösterdi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören ayyıldız figürlü ekmekleri üreten fırıncı Ufuk Yığın, “Bir fırıncı olarak milli duygularımızı böyle yansıttık. Ayyıldız figürlü ekmekler büyük ilgi gördü. Gün boyu sürekli talep aldık. İç ve dış olaylara karşı milli hassasiyetimizi göstermek istedim. Ayyıldızlı bayrağın gölgesinde birlik ve beraberlik için toplanmayı destekliyorum. Ayyıldızlı bayrağımız her şeye çok yakışıyor. Allah bizi onun gölgesinden ayırmasın” dedi.

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