Mahsur kalan kediyi hayvan ambulansı kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahsur kalan kediyi hayvan ambulansı kurtardı

İHA

Mahsur kalan kediyi hayvan ambulansı kurtardı

Ordu’da iki katlı binanın çatı katında günlerdir mahsur kalan kedinin imdadına hayvan ambulansı yetişti.
Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde vatandaşlar iki katlı binanın çatısında bir kedinin günlerdir miyavlayarak mahsur kaldığını fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesini aradı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının hayvan ambulansı kısa zamanda olay yerine geldi. Binanın çatısına çıkan ekipler günlerdir mahsur durumda bulunan kediyi kurtardı.
Tedavi altına alınan kedi, rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra doğal hayata bırakılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da temizlik timi
YEREL HABERLER Ordu’da temizlik timi
Ay-yıldızlı ekmek
YEREL HABERLER Ay-yıldızlı ekmek
Korona virüse karşı gaz maskesi
YEREL HABERLER Korona virüse karşı gaz maskesi
Ordu'da 3 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ordu'da 3 bina karantinaya alındı
Atık çuvaldan üretilen fındık sepetleri, hasat zamanında rağbet görüyor Ordulu esnaf, atık şeker çuvallarını işlemlerden geçirerek ekonomiye kazandırıyor Yıllık ortalama 20 bin sepet üreten Kadir Şenol, fındık hasadının olduğu farklı illere de satış yaptıklarını belirtiyor
YEREL HABERLER Atık çuvaldan üretilen fındık sepetleri, hasat ...
Cinsel istismara iddiasına 4 tutuklama
YEREL HABERLER Cinsel istismara iddiasına 4 tutuklama
Denizde kaybolan genci arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor
YEREL HABERLER Denizde kaybolan genci arama çalışmaları 4’üncü ...
Orduspor küllerinden doğuyor Türkiye Futbol Federasyonu, Orduspor 1967’nin gelecek sezon BAL’da mücadele edeceğini açıkladı.
YEREL HABERLER Orduspor küllerinden doğuyor Türkiye Futbol ...
Fındık toplamaya geldiği Ordu'da denizde kaybolan Mehmet, 4 gündür aranıyor
YEREL HABERLER Fındık toplamaya geldiği Ordu'da denizde kaybolan ...
Ateş ölçüp, dezenfektan sıkarak maske veren robot tasarladılar
YEREL HABERLER Ateş ölçüp, dezenfektan sıkarak maske veren robot ...
Argan Yaylası'na gölet ve RES
YEREL HABERLER Argan Yaylası'na gölet ve RES
Migrenin sebebi susuzluk olabilir Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik: “Migreni bol su içerek kontrol altına alabilirsiniz”
YEREL HABERLER Migrenin sebebi susuzluk olabilir Nöroloji Uzmanı Dr. ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X