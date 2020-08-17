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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ODÜ, öğrenci memnuniyetinde Türkiye’de ilk 30 üniversite arasında

İHA

Ordu Üniversitesi (ODÜ) lisans öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2020 Raporu sonuçlarına göre geçen yıl 38'inci sırada olan yerini bu yıl 9 basamak yükselterek 125 devlet üniversitesi arasında 29'uncu sıraya yerleşti.

ODÜ, öğrenci memnuniyetinde Türkiye’de ilk 30 üniversite arasında

Ordu Üniversitesi (ODÜ) lisans öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2020 Raporu sonuçlarına göre geçen yıl 38’inci sırada olan yerini bu yıl 9 basamak yükselterek 125 devlet üniversitesi arasında 29’uncu sıraya yerleşti.
Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirilen araştırmaya 125 devlet ve 67 vakıf olmak üzere toplamda 192 üniversite dahil edildi. Lisans düzeyindeki öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü ve 39 bin 386 öğrencinin yer aldığı araştırmanın Üniversitelerin Genel Memnuniyet Sıralaması’na göre ODÜ, geçen yıl 67’nci sırada olan yerini bu yıl 52’nci sıraya, devlet üniversiteleri arasında ise 38’inci sırada olan yerini bu yıl 29’uncu sıraya yükseltti.
Temel amacı Türkiye’deki öğrencilerin üniversitelerinden tatmin olma düzeylerini belirleyerek bu kapsamda üniversiteleri öğrencilerin tatminkârlık düzeylerine göre sıralamak olan TÜMA; eğitim ve öğretim, yerleşkedeki yaşam, akademik destek ve ilgi, üniversitenin yönetim ve işleyişi, üniversitelerdeki öğrenme imkânı ve kaynaklarının zenginlik düzeyi, kişisel gelişim ve kariyer desteği gibi pek çok alanda öğrencilerin memnuniyetlerini araştırmaya devam etmektedir.
TÜMA araştırmasına göre Ordu Üniversitesi, üniversitelerin ‘Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı’ sıralamasında geçen yıl 40’ıncı sırada olan yerini bu yıl 31’e, ‘Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet’ sıralamasında geçen yıl 18’inci sırada olan yerini bu yıl 12’ye, ‘Akademik Destek ve İlgi’ sıralamasında geçen yıl 28’inci sırada olan yerini bu yıl 21’e,’Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu’ sıralamasında geçen yıl 39’uncu sırada olan yerini bu yıl 29’a, ‘Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı” sıralamasında ise geçen yıl 66’ncı sırada olan yerini bu yıl 53’e yükseltti. ODÜ, toplamda 460 genel memnuniyet puanı ile 125 devlet üniversitesi arasında 29’uncu sırada yerini aldı.
ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Üniversitesinin Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2020 Raporu’na göre tüm üniversiteler arasındaki yerini her geçen yıl yukarı taşımasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirterek bu tür araştırmaların öğrencilerin üniversite deneyimleri ve yükseköğretim kurumlarında yapılan çalışmalar hakkında bütün paydaşlara geniş bir bakış açısı sunduğunu belirtti. Rektör Akdoğan, “Öğrencilerin deneyimleri öğrenci memnuniyetinin önemli bir göstergesi olmakla birlikte, memnuniyet eğitim deneyiminin tatminkâr olup olmadığının sadece bir bölümünün fotoğrafını bize sunmaktadır. Bu bağlamda üniversitelerle ilgili yapılan birçok değerlendirme araştırmasında olduğu gibi Üniversitemizin 125 devlet üniversitesi arasındaki yerini 9 basamak yükselterek 29’uncu sıraya taşıması doğru ve istikrarlı adımlar attığımızın göstergesidir. Şüphesi ki bu başarı, Ordu Üniversitesinin tüm çalışanlarının özverili çalışmaları ve gayretlerinin doğal bir sonucudur. Üniversitemizin gelişimine katkı sağlayan Ordu Üniversitesi ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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