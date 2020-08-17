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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama kararı

İHA

Ordu’da 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama kararı

Ordu’da yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü için kısıtlama getirildi. Buna göre 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan kişilerin, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri gibi alanlara girişleri yasaklandı.
Ordu Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu toplantısında alınan kararı açıkladı. 3 maddeden oluşan karar şöyle:
"1 Covid19 salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla ilimiz genelinde düğün, kına, nişan, mevlit, sünnet merasimi, cenaze, taziye vb. gibi toplu etkinliklere kendisinin veya eşinin yakın akrabaları hariç (anne, baba, çocuk, torun, dede, nine, kardeş) 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın davet ve kabul edilmemesine,
2 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 18.08.2020 tarihinden itibaren; 06.0010.00 ile 16.0018.00 saatleri arasında toplu taşım araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına, aşağıda verilen durumlarda toplu taşıma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
3 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın; pazar, AVM, sosyete pazarı vb. toplu alışveriş mekanlarında 16.0018.00 saatleri arasında girişlerinin sınırlandırılmasına, yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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