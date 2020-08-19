Ordu’da bir yerleşim birimi karantina altına alındı

'İyi ki senin kızınım'

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Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde bir yerleşim birimi korona virüs sebebiyle karantina altına alındı.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gürgentepe ilçesi Muratçık Mahallesi’nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda korona virüs vakaları tespit edildi. Bu kapsamda korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Gürgentepe ilçesi Muratçık Mahallesi Merkez Caddesi Eynoğlu Küme Evleri ve Kurtoğlu Küme Evleri karantina altına alındı.

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