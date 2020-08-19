Çamlık nefes aldı 167 kamyon moloz çıkarılan Çamlık nefes aldı. Peyzaj çalışmalarının sürdürüldüğü alana araç girişini kapatılarak, ses ve görüntü kirliliği ortadan kalktı. Tüm beton yapıların kaldırıldığı alan doğayla uyumlu hale getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çamlık nefes aldı 167 kamyon moloz çıkarılan Çamlık nefes aldı. Peyzaj çalışmalarının sürdürüldüğü alana araç girişini kapatılarak, ses ve görüntü kirliliği ortadan kalktı. Tüm beton yapıların kaldırıldığı alan doğayla uyumlu hale getirildi

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan ve konumu, doğal güzelliği ile vatandaşların vazgeçilmez adreslerinden biri olan Çamlık, Büyükşehir Belediyesinin dokunuşlarıyla doğal dokusuna uygun, nefes alan bir görünüme kavuşturuluyor.

Çamlık nefes aldı 167 kamyon moloz çıkarılan Çamlık nefes aldı. Peyzaj çalışmalarının sürdürüldüğü alana araç girişini kapatılarak, ses ve görüntü kirliliği ortadan kalktı. Tüm beton yapıların kaldırıldığı alan doğayla uyumlu hale getirildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan ve konumu, doğal güzelliği ile vatandaşların vazgeçilmez adreslerinden biri olan Çamlık, Büyükşehir Belediyesinin dokunuşlarıyla doğal dokusuna uygun, nefes alan bir görünüme kavuşturuluyor.
Peyzaj çalışmalarının sürdürüldüğü Çamlık’ta yaklaşık 2 aydır hummalı bir çalışma yürüten ekipler, yürüyüş yolu oluşturarak sahili halkın kullanımına açtığı gibi Çamlık’ın içerisine araç girişini kapatarak, ses ve görüntü kirliliğinin de önüne geçti.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in hassasiyetle yaklaştığı Çamlık, doğal dokusuna zarar verilmeyecek şekilde hazırlanan proje kapsamında vatandaşların hizmetine sunulacak.

167 kamyon moloz temizlendi
Yıllarca restoran ve motel olarak kullanılan alanda beton kalıntılarını temizleyen ekipler, 167 kamyon molozun bertaraf edildiği bu alana 87 kamyon özel bahçe toprağı sererek peyzaj alanı oluşturdu. Sahil, kesintisiz yürüyüş yolu oluşturularak halkın kullanımına açıldı. Yürüyüş yolu boyunca tehlike arz eden kısımlara ahşap korkuluk imalatı yapılacak olan Çamlık’ta araç yolu eski Ünye kesme taşı ile kaplandı. Çamlık içerisine yayılan 15 adet betonarme oturma grubu kaldırılarak yerine doğaya uygun 25 adet ahşap piknik masaları yerleştirildi. Çamlık’ın araç girişi kapatılarak, ses ve görüntü kirliliği engellendiği gibi çocuklar için güvenli bir ortam oluşturuldu.
Toprak besleme çalışmasının gerektiği Çamlık’ta Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kuruyan ağaçları bölgeden uzaklaştırırken yerine yeni fidan dikimleri yapacak.

Doğayla uyumlu kır kahvesi
Ünye Çamlık İstişare Toplantısı sonucu alınan karar doğrultusunda Çamlık içerisine doğaya uyumlu bir kır kahvesi oluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, yapının imalatına da kısa süre içerisinde başlayacak. Kır kahvesi Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ORTUR A.Ş. tarafından yapılacak ve işletilecek.
Büyükşehir Belediyesi, Çamlık için korunaklı imar planı da oluşturdu. Ağustos ayı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen imar planı sayesinde, imara açık olan Çamlık alanında, yapılaşmanın önü kesilecek ve yapılacak kır kahvesi dışında herhangi bir yapının inşasına izin verilmeyecek. Böylece fiziki koruma önlemleri alınan Çamlık, hukuki olarak da güvenceye alınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da bir yerleşim birimi karantina altına alındı
YEREL HABERLER Ordu’da bir yerleşim birimi karantina altına alındı
DOKA, OBB’nin 3 projesine finansman sağlayacak
YEREL HABERLER DOKA, OBB’nin 3 projesine finansman sağlayacak
Hasadı süren fındıkta 'aflatoksin' uyarısı
YEREL HABERLER Hasadı süren fındıkta 'aflatoksin' uyarısı
Ordu'da kaymakam ve belediye başkanı, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Ordu'da kaymakam ve belediye başkanı, koronavirüse ...
Ünye Kaymakamı ve Ünye Belediye Başkanının korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Ünye Kaymakamı ve Ünye Belediye Başkanının korona ...
Ordu'da, boğulma tehlikesi geçiren baba ile oğlunun sağlık durumu kritik
YEREL HABERLER Ordu'da, boğulma tehlikesi geçiren baba ile oğlunun ...
Baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi: Durumları kritik
YEREL HABERLER Baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi: Durumları ...
Ordu'ya kano yarış parkuru ve tesisleri
YEREL HABERLER Ordu'ya kano yarış parkuru ve tesisleri
Hayvanlar için ambulans
YEREL HABERLER Hayvanlar için ambulans
Etem Kibar, Karadeniz Bölgesi’nin en başarılı belediye başkanı Türkiye’nin en başarılı 7. Belediye Başkanı Etem Kibar
YEREL HABERLER Etem Kibar, Karadeniz Bölgesi’nin en başarılı ...
Karadeniz Sahil Yolu kenarları, fındık harmanı oldu Ordu’da kurutma işlemi devam eden fındık, sahil yolu kenarlarındaki boşluklara serildi Üreticiler, hem hırsızlığa karşı hem de seyir halinde olan araçlara karşı dikkatli olduklarını belirtiyor
YEREL HABERLER Karadeniz Sahil Yolu kenarları, fındık harmanı ...
Ordu’da 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama kararı
YEREL HABERLER Ordu’da 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama kararı
Ordu’da büyükşehir arazilerini üretime açtı
YEREL HABERLER Ordu’da büyükşehir arazilerini üretime açtı
Uzmanlar uyarıyor: “Sonbaharda herkes grip aşısı olmalı”
YEREL HABERLER Uzmanlar uyarıyor: “Sonbaharda herkes grip aşısı ...
‘Ana tanrıca Kibele’nin bulunduğu Kurul’da kazılar başlıyor
YEREL HABERLER ‘Ana tanrıca Kibele’nin bulunduğu Kurul’da kazılar ...
ODÜ, öğrenci memnuniyetinde Türkiye’de ilk 30 üniversite arasında
YEREL HABERLER ODÜ, öğrenci memnuniyetinde Türkiye’de ilk 30 ...
İşçileri, ateşini ölçmeden fındık bahçesine sokmuyor
YEREL HABERLER İşçileri, ateşini ölçmeden fındık bahçesine sokmuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X