Bu da mezarlık manzaralı ‘huzurevi’ Ordu’nun Fatsa ilçesindeki huzurevinin pencereleri asri mezarlığı görüyor Mahalle Muhtarı İsmet Burgu: “Huzurevinde kalanların aklına her gün ölüm geliyor, çünkü manzaraları mezarlık”

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan huzurevinde kalanlar, camdan bakınca mezarlık manzarası ile karşılaşıyor. Huzurevinde kalanlar, gördükleri manzara karşısında her gün ölümü hatırlıyor.

Fatsa ilçesi Efkaf Mahallesi’nde yaklaşık 1 yıl önce yapımı tamamlanan Fatsa Huzurevi’nin arka tarafındaki pencereler asri mezarlığı görüyor. Huzurevinde kalanlar her gün mezarlığı ziyaret edenleri ve cenaze defin işlemlerini görürken, akıllara ise ‘burada kalanlar her gün ölümle karşı karşıya geliyor’ düşüncesi geliyor.

Mahalle Muhtarı İsmet Burgu, asri mezarlığın geçmişinin yıllar öncesine dayandığını ifade ederek, “Asri mezarlığımızın yanına huzurevi yapıldı. Mezarlık ile huzurevi yan yana olduğu için de mutluyuz. Huzurevi de ilçemiz için gerekliydi. Yaklaşık 70 kişilik kapasitesi var, güzel bir hizmet. Yaşlı insanlarımız için güzel bir hizmet” dedi.



“Huzurevinde kalanların akıllarına ölüm geliyor”

“İkisinin yan yana olması çok güzel” diyen Burgu, “Huzurevinde kalan insanlar daha çok yaşamak istiyor. Akıllarına ölüm geliyor. Yolun kenarında olduğundan da her geçen dua okuyor. Huzurevine yaptığım ziyaretlerde orada kalanlar mezarlığı görünce akıllarına ölüm geldiğini ve daha güzel yaşamak istediğini söylüyorlar” diye konuştu.

