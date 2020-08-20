Ordu’da 8 MHP ilçe başkanı görevden alındı

Ordu’da Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 8 ilçe başkanı görevden alındı.
MHP Genel Merkezi, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un ihraç edilmesinin ardından yeni bir karar aldı. Enginyurt’a yakınlığı ile bilinen Ünye, Ulubey, Çaybaşı, Mesudiye, Altınordu, Akkuş, Aybastı, Çamaş ilçe başkanlarının görevine son verildi. İlçe başkanlarının görevden alınmasına dair yazı Ordu Valiliğine gönderildi.
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