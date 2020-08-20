Ceren Özdemir’in ismi Ordu’nun en büyük meydanına verildi

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Ordu’da 3 Aralık 2019 tarihinde evinin önünde ‘canavarca hisle’ bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir’in ismi şehrin en büyük meydanına verildi.

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan ve akşam evine giderken katil Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir’in ismi Ordu’nun Altınordu ilçesinin en büyük meydanına verildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı mevkisinde bulunan meydana ‘Ceren Özdemir Meydanı’ isminin bulunduğu sembolü yerleştirdi. Kalp şeklinde düzenlenen sembolde Ceren Özdemir’in ismini kalp içerisinde yer aldı.

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, 'canavarca hisle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olmuştu.

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